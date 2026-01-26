Schianto in autostrada A1, traffico in entrambe le direzioni: code oltre 6 chilometri a Colleferro

Code in entrambe le direzioni da chilometri fra Colleferro e Valmontone in A1, dove si è verificato un incidente fra più auto.

La coda all’altezza di Colleferro.

Traffico e code oltre i 6 chilometri in autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto fra la capitale e il Frusinate, dopo un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, al chilometro 583. Lo schianto si è verificato verso le 15.45 circa e, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto più veicoli. Subito dopo lo schianto la circolazione ha iniziato a rallentare fino a raggiungere i circa 7 chilometri di coda verso nord, Code anche verso Napoli, dove il traffico appare congestionato per circa 4 chilometri, tra l'allacciamento con la diramazione di Roma sud e Valmontone.

Incidente in autostrada, code in entrambe le direzioni

Alle ore 17.15, il traffico dovuto allo schianto in autostrada sulla Milano-Napoli appare in diminuzione: restano le code tra Anagni e Valmontone verso Firenze. L'incidente, per cui era stato bloccato il tratto di strada, è stato risolto e ora si è ripreso a viaggiare su tutte le carreggiate, come si è continuato a fare, invece, nelle corsie in direzione sud. Come riportano sul sito da Autostrade per l'Italia, si valutano tempi di percorrenza di oltre mezz'ora di ritardo rispetto all'ordinario.

Il consiglio per chi è in viaggio verso Firenze, hanno fatto sapere da Autostrade, è quello di uscire alla stazione di Valmontone, percorrendo la Casilina fino a San Cesareo.

L'arrivo dei soccorsi: polizia stradale e 118 sul posto

Come anticipato, l'allarme è scattato subito dopo l'incidente. Allertati immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari con gli operatori del 118 che si sono precipitati verso le persone a bordo dell'a automobili coinvolte e quelli meccanici che si sono messi immediatamente al lavoro per la messa in sicurezza del tratto autostradale.

Oltre a loro, hanno raggiunto il posto anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale del Tronco 5 di Roma di Autostrade per l'Italia. Sono stati gli agenti della Polizia Stradale, invece, a gestire il traffico autostradale in modo da consentire il pronto intervento dei soccorritori.

Articolo in aggiornamento