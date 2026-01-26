roma
Schianto in autostrada A1, traffico in entrambe le direzioni: code oltre 6 chilometri a Colleferro

Code in entrambe le direzioni da chilometri fra Colleferro e Valmontone in A1, dove si è verificato un incidente fra più auto.
A cura di Beatrice Tominic
La coda all’altezza di Colleferro.

Traffico e code oltre i 6 chilometri in autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto fra la capitale e il Frusinate, dopo un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, al chilometro 583. Lo schianto si è verificato verso le 15.45 circa e, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto più veicoli. Subito dopo lo schianto la circolazione ha iniziato a rallentare fino a raggiungere i circa 7 chilometri di coda verso nord,  Code anche verso Napoli, dove il traffico appare congestionato per circa 4 chilometri, tra l'allacciamento con la diramazione di Roma sud e Valmontone.

Incidente in autostrada, code in entrambe le direzioni

Alle ore 17.15, il traffico dovuto allo schianto in autostrada sulla Milano-Napoli appare in diminuzione: restano le code tra Anagni e Valmontone verso Firenze. L'incidente, per cui era stato bloccato il tratto di strada, è stato risolto e ora si è ripreso a viaggiare su tutte le carreggiate, come si è continuato a fare, invece, nelle corsie in direzione sud. Come riportano sul sito da Autostrade per l'Italia, si valutano tempi di percorrenza di oltre mezz'ora di ritardo rispetto all'ordinario.

Il consiglio per chi è in viaggio verso Firenze, hanno fatto sapere da Autostrade, è quello di uscire alla stazione di Valmontone, percorrendo la Casilina fino a San Cesareo.

0 CONDIVISIONI
