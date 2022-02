Schianto fra scooter e camion, grave un centauro. Traffico in rallentamento su via Cassia Nuova Verso le 10.30 della mattina, si è verificato un incidente su via Cassi Nuova, in cui si sono scontrati un camion e uno scooter. Lo scooterista è stato trasportato in ospedale in codice rosso e un tratto di strada stato chiuso: traffico in rallentamento.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Verso le ore 10 di questa mattina si è verificato un grave incidente sulla via Cassia Nuova, a nord di Corso Francia, in cui si sono scontrati uno scooter Yamaha XCity e un camion Iveco. L'impatto, avvenuto all'altezza di via dell'Inviolatella Borghese, dove si trova l'omonimo parco, è stato violento e ha ferito gravemente lo scooterista, un uomo di 45. I soccorsi del 118 sono immediatamente giunti sul posto e lo hanno trasportato in ambulanza al policlinico Agostino Gemelli, dove adesso si trova in codice rosso.

Strada chiusa e traffico rallentato

Nel luogo in cui si è realizzato il sinistro, oltre ai medici del personale sanitario del 118, sono immediatamente accorsi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e diverse pattuglie del gruppo Cassia che hanno iniziato tutti gli accertamenti per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente. Proprio per effettuare tutti i rilievi di rito e rimuovere dalle carreggiate i mezzi al fine di ristabilire e le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, per circa due ore, fino alle 12, è stato chiuso il tratto di strada tra via Oriolo Romano e via Giovanni Fabbroni, che si affaccia su via dell’Inviolatella Borghese. Come ha fatto sapere in un tweet Luceverde Roma, inoltre, a causa dell'incidente e della chiusura della strada si stanno verificando code e traffico rallentato in tutta la zona, soprattutto fra via dei Due Ponti e via Volusia in direzione del Grande Raccordo Anulare.

Scontro fra due camion sulla Nettunense

Nella giornata di oggi, all'alba, altri due camion sono rimasti coinvolti in un incidente, stavolta sulla via Nettunense. Il primo, che stava percorrendo la strada in direzione Cecchina, ha sbandato ed è andato contro al secondo, che stava arrivando in direzione contraria. Il camionista che si trovava a bordo del primo tir stato trasportato al policlinico di Roma Tor Vergata in codice rosso, mentre l'altro camionista e l'automobilista a bordo di un'automobile che ha tamponato uno dei due tir sono stati portati in ambulanza all'ospedale dei Castelli Romani, poco distante dal luogo del sinistro.