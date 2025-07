Schianto fra due furgoni e un’auto: feriti estratti dalle lamiere e trasferiti in ospedale, sono gravi

Grave incidente alle porte di Roma nella giornata di oggi, lunedì 21 luglio 2025. Tre veicoli si sono scontrati mentre si trovava in via Tivoli, nei territorio di Gallicano di Roma, nella città metropolitana di Roma. Si tratta di due furgoni e un'automobile, una Fiat 500. L'impatto è stato molto violento e sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere le persone ferite, i tre conducenti degli autoarticolati e li hanno affidati agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118.

Terribile schianto a Gallicano di Roma: cosa è successo

Si sono schiantati in tre, in un tragico scontro lungo via Tivoli al chilometro 7+600 all'altezza del Castello di Passerano. L'allarme è scattato immediatamente. La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma non appena ricevuta la segnalazione dell'incidente ha immediatamente inviato sul posto la Squadra di Palestrina 24/A.

Una volta raggiunto il luogo dello schianto, il personale dei vigili del fuoco si è precipitato verso le vetture per liberare dalle lamiere le persone ferite.

Leggi anche Incidente in via Aurelia tra 2 auto: donna estratta da un groviglio di lamiere è grave

Come stanno le persone ferite

Una volta portate in salvo fuori dalle automobili, le tre persone che si trovavano all'interno delle vetture sono state affidate agli operatori sanitari del pronto soccorso del 118. Tutte e tre le persone ferie sono state trasferite d'urgenza in ospedale, con lesioni da codice rosso. Una, in condizioni ancora più critiche, è stata trasferita nella struttura sanitaria a bordo di un elisoccorso, come mostra l'immagine in apertura. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari del 118 anche i carabinieri della stazione di zona. Spetta a loro cercare di chiarire le cause dell'incidente e la dinamica del sinistro.