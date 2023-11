Schiacciato mentre stava parcheggiando l’auto in garage: chi era Emanuel Barassi, morto a 42 anni Morto schiacciato dall’automobile mentre la stava parcheggiando in garage: soltanto una perizia sul mezzo potrà chiarire cosa è accaduto. Si chiamava Emanuel Barrassi e aveva 42 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Emanuel Barrassi, morto a Carchitti a 42 anni.

Era appena tornata dal lavoro, aveva parcheggiato l'auto in garage quando è stato schiacciato proprio dalla sua stessa BMW. È morto così, a 42 anni, Emanuel Barassi, all'interno del box auto della sua villetta di Largo Santa Caterina a Carchitti, una frazione di Palestrina, dove viveva con la moglie e la figlia di tre anni. Lavorava all'Enav, nell'aeroporto di Ciampino, ma aveva la passione della musica, del fai da te e della meccanica delle automobili. "Una volta ha risolto un problema alla sua auto da solo", racconta un amico di Barassi a il Messaggero. Ed è stata proprio quell'auto ad ucciderlo.

L'incidente in garage

Aveva da poco terminato il suo turno di lavoro quando, rientrando a casa, ha posizionato l'auto a marcia indietro, pronta per essere parcheggiata. È sceso da veicolo per aprire la serranda del garage quando l'automobile avrebbe iniziato a muoversi, preso la rampa e lo avrebbe travolto. Il quarantaduenne era a casa da solo: nessuno ha assistito alla scena, nessuno è riuscito a salvarlo. Anche per questo, inizialmente, si pensava fosse stato schiacciato dalla serranda del garage. Soltanto i vicini di casa, sentita le urla dell'uomo, hanno allertato i soccorsi. Ma quando sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118, non c'è stato nulla da fare.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta arrivati i soccorritori, il quarantaduenne sarebbe stato ancora cosciente tanto da dare loro indicazioni per riuscire ad estrarlo. Non appena tirato fuori dal mezzo, che lo aveva schiacciato, la situazione è precipitata. "Non avrebbe mai lasciato l'auto senza freno a mano in cima alla rampa del garage", dice chi lo conosceva. Ora sarà una perizia sull'automobile a cercare di accertare la dinamica dell'incidente e a far emerge un'eventuale rottura del freno a mano o, in alternativa, far propendere per l'ipotesi di una disattenzione.

I funerali di Barrassi

A poco più di un mese dalla morte dello chef Maurizio Ponzo e della moglie Alessandra Corradi, in un tragico incidente di auto, ieri a Carchitti è stato celebrato un altro funerale, quello di Barrassi. A partecipare, per l'ultimo saluto al quarantaduenne, parenti e amici: un'intera comunità avvolta dal dolore per la perdita di Barrassi.