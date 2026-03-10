roma
Si schianta con l’auto sulle macchine in sosta e poi contro un muro: morto un 47enne a Montesacro

Un uomo di 47 anni è morto ieri sera a Montesacro dopo essersi schiantato con l’auto contro un muro. La prima ipotesi è che abbia perso il controllo del veicolo per un malore.
A cura di Natascia Grbic
Immagine

Tragedia ieri sera verso le 19 a Roma, nel quartiere di Montesacro. Un uomo di 47 anni è morto in un incidente avvenuto tra via Bertelli e via De Marchi. Ogni tentativo di soccorso è stato purtroppo inutile: quando gli operatori sanitari sono arrivati, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Dalla ricostruzione è emerso che il 47enne, a bordo della sua Renault, ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi prima contro tre auto in sosta e poi contro un muro. Molto probabilmente ha avuto un malore, ed è per questo che non è più riuscito a controllare la macchina, finendo fuori strada.

Quanto accaduto ha sconvolto le persone che abitano nella zona, alcune delle quali hanno purtroppo assistito alla scena, rimanendone molto turbate. Soprattutto quando si è capito che per il 47enne non c’era più nulla da fare e che era ormai deceduto. Una tragedia che ha lasciato sgomento e amarezza, anche pensando ai familiari del pover’uomo, che di lì a poco avrebbero ricevuto la terribile notizia.

