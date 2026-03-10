Si schianta con l’auto sulle macchine in sosta e poi contro un muro: morto un 47enne a Montesacro

Un uomo di 47 anni è morto ieri sera a Montesacro dopo essersi schiantato con l’auto contro un muro. La prima ipotesi è che abbia perso il controllo del veicolo per un malore.

Tragedia ieri sera verso le 19 a Roma, nel quartiere di Montesacro. Un uomo di 47 anni è morto in un incidente avvenuto tra via Bertelli e via De Marchi. Ogni tentativo di soccorso è stato purtroppo inutile: quando gli operatori sanitari sono arrivati, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Dalla ricostruzione è emerso che il 47enne, a bordo della sua Renault, ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi prima contro tre auto in sosta e poi contro un muro. Molto probabilmente ha avuto un malore, ed è per questo che non è più riuscito a controllare la macchina, finendo fuori strada.

Quanto accaduto ha sconvolto le persone che abitano nella zona, alcune delle quali hanno purtroppo assistito alla scena, rimanendone molto turbate. Soprattutto quando si è capito che per il 47enne non c’era più nulla da fare e che era ormai deceduto. Una tragedia che ha lasciato sgomento e amarezza, anche pensando ai familiari del pover’uomo, che di lì a poco avrebbero ricevuto la terribile notizia.

Nell'incidente non sono coinvolti altri veicoli, si è trattato di un sinistro autonomo. Indagini sono in corso da parte dei caschi bianchi, ma la dinamica sembra essere abbastanza chiara e non lascia adito a particolari dubbi. Molto probabilmente il 47enne, sentendosi male, non è più riuscito a controllare la vettura, che per quello si è scontrata con le auto in sosta e poi contro il muro. Da capire se a stroncarlo sia stato proprio il malore, oppure l'impatto con le macchine e poi il muro. Di sicuro c'è, purtroppo, che il decesso è avvenuto sul colpo.