Auto ha il freno a mano guasto, travolge e uccide un uomo: il corpo ritrovato dal figlio

Immagine di repertorio iStock

Si chiamava Domenico De Gasperis, aveva ottant'anni ed era originario della provincia di Rieti l'uomo travolto e ucciso dalla sua auto, che si è inavvertitamente sfrenata in via Piandimileto in zona Castelverde a Roma nel pomeriggio di mercoledì scorso 11 marzo. Dai primi accertamenti è emerso che la macchina, una Ford EcoSport, avrebbe avuto problemi ai freni. Presenti gli agenti della Polizia di Stato, della polizia locale di Roma Capitale e gli operatori sanitari.

L'auto si è sfrenata sulla rampa di casa

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 17. Domenico si trovava nei pressi della sua abitazione e l‘auto era parcheggiata su una rampa. Improvvisamente la vettura si è sfrenata e lo ha travolto. A dare l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 è stato suo figlio. Ha trovato il padre riverso a terra, schiacciato dalla macchina e ha cercato di spostarla per soccorrerlo. Sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, ma per Domenico non c'è stato purtroppo altro da fare che constatarne il decesso, sopraggiunto per i gravissimi traumi e ferite.

La macchina aveva problemi ai freni e a giorni sarebbe stata riparata

Gli agenti hanno trovato l'uomo a terra, hanno ascoltato il figlio, e ricostruito l'accaduto. Gli ha riferito che l'auto aveva un problema ai freni, che lo sapevano e che avrebbero dovuto portarla a riparare a giorni. Purtroppo prima è avvenuta la tragedia. Una dinamica quella fornita dal figlio della vittima, che corrisponde anche alla scena dell'incidente domestico ripresa dalle telecamere.