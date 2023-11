Palestrina, schiacciato dalla serranda del garage mentre parcheggia l’auto: muore un 42enne Stava per parcheggiare l’automobile, quando è rimasto schiacciato dalla serranda del garage che si è staccata all’improvviso: a perdere la vita un quarantaduenne.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Getty Images)

Il terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 novembre 2023, verso le ore 15. Stava parcheggiando l'auto in garage quando, lasciata davanti all'ingresso, del box, è sceso per aprirlo. Una volta alzata la serranda, stava per tornare in macchina, per effettuare le ultime manovre e parcheggiare il veicolo. È stato a quel punto, però, che l'automobile si è spostata in avanti, forse senza freno a mano tirato, lo ha bloccato l'uomo, salendogli su un piede. La serranda del garage ha ceduto, è fuoriuscita dai binari di scorrimento e ha colpito l'uomo, schiacciandolo.

È successo a Carchitti, frazione di Palestrina. A perdere la vita, per non aver retto all'impatto e al peso, un uomo di 42 anni, come scrive Canale Dieci.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuto l'incidente, vicini di casa e passanti hanno immediatamente fatto scattare l'allarme e hano allertati i soccorsi. Sul luogo dello schianto sono arrivarti sia i vigili del fuoco, per liberare il corpo dal peso della serranda, che gli operatori del pronto soccorso sanitario che lo hanno immediatamente preso in cura, oltre ad una pattuglia della polizia locale.

Il quarantaduenne è stato liberato con un crick, poi è stato affidato alle cure degli operatori sanitari e trasferito in autoambulanza. Sembrava essere ancora cosciente, rispondeva alle domande degli operatori. Poi, però, all'improvviso la situazione è precipitata e il quarantaduenne ha perso la vita, mentre si trovava ancora sul posto.

Chi era il quarantaduenne ucciso schiacciato dalla serranda del garage

Aveva 42 anni, viveva a Carchitti, a Palestrina, con la moglie e la figlia di tre anni. Lavorava all'aeroporto di Ciampino per l’Ente nazionale di assistenza al volo (Enav). Quel pomeriggio era uno come tanti: dopo una giornata al lavoro stava rientrando a casa e, come sempre, avrebbe parcheggiato l'automobile in garage. Poi la tragedia.