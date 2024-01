Scappano spaventati dai cinghiali e si perdono nel bosco: soccorsa coppia di turisti americani Stavano facendo un’escursione nella necropoli di Santa Cecilia, quando si sono ritrovati davanti ad un branco di cinghiali: la coppia è scappata spaventata e si è persa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si sono trovati davanti ad un branco di cinghiali e sono scappati di corsa nel bosco, ma si sono persi. È quanto accaduto ad una coppia di turisti americani, marito e moglie di 27 e 28 anni, in vacanza nel Viterbese nel pomeriggio di oggi. I due avevano in programma un'escursione nella necropoli di Santa Cecilia, percorrendo uno dei percorsi naturalistici che portano nel sito e verso il parco di Bomarzo quando, immersi nella natura, si sono imbattuti in un branco di cinghiali.

L'incontro con i cinghiali

Stavano camminando lungo il percorso naturalistico per raggiungere la necropoli di Santa Cecilia, verso il Parco dei Mostri di Bomarzo, come riporta il Corriere della Sera, quando si sono ritrovati davanti ad un gruppo di cinghiali. I due turisti, alla vista degli ungulati, si sono spaventati moltissimo e sono scappati via correndo. Marito e moglie, fuggendo verso due punti differenti della zona si sono persi di vista.

L'arrivo dei soccorsi

Nonostante il territorio della Tuscia sia caratterizzato dalla natura, nella zona c'è copertura telefonica. È stato il marito ad allertare i soccorsi con il cellulare. Poco dopo aver chiamato i vigili del fuoco sul posto sono arrivati gli agenti del nucleo speleo-alpino-fluviale del comando provinciale intervenuto. Poche ore dopo i pompieri sono riusciti a rintracciarli: l'uomo si trovava su un altro percorso naturalistico. La moglie era scappata ancora più lontano edera quasi finita in un burrone. Al momento del ritrovamento, fortunatamente, entrambi erano in buone condizioni di salute: il personale del 118 era presente soltanto a scopo precauzionale.