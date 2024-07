video suggerito

Scambio di bare in ospedale, salma di una nonnina di 90 anni rischia il viaggio verso l'India "Non aveva mai volato, è assurdo che sarebbe potuto accadere così. Sulla bara c'era il bollino della compagnia aerea che l'avrebbe portata in India. Chi ha autorizzato tutto questo?", si chiedono i pareti della donna.

A cura di Enrico Tata

Clamoroso scambio di bare al Policlinico di Tor Vergata a Roma. Secondo quanto riporta Roma Today, al posto della salma della loro cara, una nonnina di 90 anni, i parenti hanno trovato quella di un signore indiano.

Il corpo di quest'ultimo avrebbe dovuto fare ritorno in India per la cerimonia funebre. E invece sull'aereo diretto in Asia c'era proprio la bara dell'anziana. Era tutto pronto per il funerale che si sarebbe dovuto tenere oggi, e invece i parenti della nonnina, infuriati, hanno dovuto rintracciare la bara e intraprendere una vera e propria corsa contro il tempo per evitare la partenza del volo diretto in India.

Grazie a una serie di concitate telefonate, riporta ancora Roma Today, la bara è stata bloccata all'ultimo dall'ufficio delle dogane dell'Aeroporto di Fiumicino, pochi minuti prima di essere caricata a bordo di un aereo diretto ad Amiristar in India.

Il feretro è stato quindi restituito ai familiari e adesso la salma, stavolta quella giusta, sarà trasportata in chiesa, dove si celebrerà il funerale prima del trasferimento al cimitero di Prima Porta.

"Non aveva mai volato, è assurdo che sarebbe potuto accadere così. Sulla bara c'era il bollino della compagnia aerea che l'avrebbe portata in India. Chi ha autorizzato tutto questo? Vogliamo sapere la verità", hanno raccontato i parenti al quotidiano online.

Ma com'è stato possibile l'errore e lo scambio delle bare? Per il momento ancora non c'è una risposta ufficiale da parte del policlinico di Tor Vergata. L'ipotesi più probabile è quello di un mero errore da parte del personale dell'ospedale, che per qualche motivo ha inviato a Fiumicino la bara sbagliata.