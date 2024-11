video suggerito

Sbarca a Civitavecchia con il traghetto da Barcellona: trovato con 87 chili di cocaina purissima L'uomo, a tutti gli effetti un trafficante internazionale di droga, viene arrestato in flagrante dagli uomini della polizia di frontiera marittima di Civitavecchia.

A cura di Enrico Tata

Sbarca a Civitavecchia con un traghetto proveniente da Barcellona. All'interno del suo camion, scoprono i poliziotti, ci sono ben 79 panetti di cocaina purissima, 87 chili in totale, dal valore commerciale di circa 10 milioni di euro. Per questo l'uomo, a tutti gli effetti un trafficante internazionale di droga, viene arrestato in flagrante dagli uomini della polizia di frontiera marittima di Civitavecchia.

Dopo aver esaminato attentamente la lista dei passeggeri della nave, i poliziotti hanno sottoposto a verifica alcuni veicoli a bordo del traghetto, che sarebbero dovuti sbarcare nella serata di mercoledì 20 novembre. Tra questi un trattore stradale con agganciato un semirimorchio condotto da un autotrasportatore spagnolo. Non solo quest'ultimo appariva sospettosamente nervoso e poco collaborativo, ma addirittura preoccupato quando il cane poliziotto si avvicinava al camion.

Per questo gli agenti hanno deciso di controllare e di verificare tutto il contenuto dell'abitacolo del mezzo e del semirimorchio, scaricando tutta la merce in esso contenuta. A un primo esame, niente di strano. Ma poi i poliziotti hanno notato alcuni fusibili e due piccoli telecomandi, simili a quelli utilizzati per l'apertura dei cancelli elettrici. Hanno spinto il pulsante e immediatamente i due sedili dell'abitacolo si sono alzati, svelando un ampio doppiofondo chiuso ermeticamente dall'esterno. All'interno c'erano numerosi pacchi, che all'interno custodivano 79 panetti di cocaina per un totale di 87 chili. Come anticipato, l'autista del camion è stato arrestato sul posto e accompagnato in carcere.