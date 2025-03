Paura al Colosseo, il video dell’uomo che minaccia di togliersi la vita e si lega a un lampione Paura al Colosseo, dove un uomo si è legato con una corda ad un lampione e ha minacciato di buttarsi nel vuoto: arrivano i carabinieri. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

Dal canale Telegram di Welcome to Favelas.

Paura a pochi passi dal Colosseo dove un uomo ha minacciato di togliersi la vita appendendosi ad un lampione con una corda, che poi si è legato al collo. L'allarme è scattato dopo alcune segnalazioni arrivate al numero di emergenza unico 112 da alcuni passanti. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Minaccia il suicidio al Colosseo: cosa è successo

I fatti, come anticipato, si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo 2025, in via Fagutale, nei pressi del ponte degli Annibaldi, a pochi passi dal Colosseo. È qui che un uomo, di origine romene, si è ancorato con una corda ad un lampione e se l'è avvolta al collo con un cappio. Poi ha minacciato di lanciarsi nel vuoto da circa sette metri di altezza, su via degli Annibaldi.

Il lampione da cui minacciava di lanciarsi l'uomo.

L'intervento dei carabinieri

Vedendolo, sono stati molti i passanti, fra cittadini e turisti, a far scattare l'allarme con una chiamata al numero di emergenza unico nue 112. Una volta raccolte le segnalazioni, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono immediatamente intervenuti. Arrivati sul luogo in cui si trovava l'uomo, si sono avvicinati al lampione e hanno iniziato a parlargli, intrattenendolo per farlo distogliere dall'idea di compiere il folle gesto. Poi, in un momento di distrazione, sono riusciti a tagliare la corda, a farlo scendere dal muretto e metterlo in sicurezza.

L'uomo fra le mani aveva un biglietto scritto a mano, come si è scoperto in seguito, in lingua romena. Un ultimo biglietto in cui aveva condiviso le sue intenzioni. In bocca, invece, aveva nascosto una lametta da rasoio. I militari che lo hanno raggiunto sono riusciti a bloccarlo: per lui sono subito scattati ulteriori soccorsi. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso del 118 che lo hanno fatto salire in ambulanza e trasportato in ospedale per le cure del caso.