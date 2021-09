Sbanda per un malore e si schianta contro un muro: morto automobilista 55enne Un malore improvviso ieri sera ha colto un cinquantacinquenne alla guida di un’auto, che ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro in via Polense in zona Corcolle a Roma. Sul posto hanno lavorato ambulanza e vigili urbani per i rilievi, per l’uomo deceduto sul colpo non c’è stato nulla da fare.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto in un incidente stradale in via Polense in zona Corcolle a Roma. Il sinistro con esito tragico è avvenuto nella serata di ieri, sabato 4 settembre, nel territorio del Municipio VI. La vittima è un cinquantacinquenne, del quale non sono ancora state rese note le generalità. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto, poco dopo le ore 21, l'uomo era alla guida della sua auto, una Volkswagen Golf, e stava percorrendo la strada nella periferia Est della Capitale, quando all'altezza del civico 346, ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro un muro. L'impatto contro il muro è stato molto violento e il decesso è sopraggiunto probabilmente sul colpo, a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Purtroppo inutile ogni tentativo di salvargli la vita.

Automobilista colto da un malore improvviso

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per grave incidente, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantacinquenne. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il VII Gruppo Tuscolano, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno indagato per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi sulla quale propendono gli agenti è che l'automobilista sia stato colto da un malore improvviso. Nel sinistro non sembrano essere coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche necessarie la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e la strada è stata messa in sicurezza.