Sbaglia parcheggio alla stazione Termini, conto shock: 168 euro per 24 ore A causa di una sua disattenzione (e probabilmente di indicazioni troppo nascoste), una signora ha dovuto sborsare 168 euro per lasciare la sua automobile parcheggiata per 24 ore alla stazione Termini.

A cura di Enrico Tata

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il riassunto di questa storia è il seguente: prima di parcheggiare alla Stazione Termini di Roma, fate attenzione ai cartelli che indicano le tariffe. A causa di una sua disattenzione (e probabilmente di indicazioni troppo nascoste), una signora ha dovuto sborsare 168 euro per lasciare la sua automobile per poco più di 24 ore.

Non trovando parcheggio nelle vie affianco alla stazione, la donna ha lasciato la macchina in un parcheggio in via Marsala. Un parcheggio da 32 posti complessivi che fa parte del circuito ‘Parkin' Station'. Insomma, un parcheggio ufficiale, ma molto costoso e pensato per le soste brevi.

Queste le tariffe:

Tariffa per la prima ora o frazione di ora giornaliera: € 3,00Tariffa dalla seconda ora alla decima ora giornaliera: € 6,00Tariffa dalla undicesima ora fino alle ore 24:00: € 8,00

La signora è entrata nel parcheggio, riporta il quotidiano Leggo, alle ore 16,38 del 26 novembre ed è uscita alle 18,05 del giorno successivo. In pratica la sua automobile è rimasta parcheggiata per 25 ore e 27 minuti. Questo significa dover pagare all'uscita ben 168 euro. Tutto trasparente, anche se la signora sostiene che i cartelli con i prezzi non sono assolutamente scritti in maniera leggibile.

Il parcheggio lunga sosta si trova poco lontano dal parcheggio utilizzato dalla donna e ha a disposizione 932 posti. Queste sono le tariffe, molto più basse, ovviamente:

Tariffa auto sosta oraria per ogni ora o frazione: € 2,40

Tariffa auto sosta giornaliera (giorno solare): € 19,00

Tariffa notturna (dalle 01:00 alle 05:00): € 2,00

Abbonamento auto mensile ordinario: € 300,00

Abbonamento auto mensile ridotto con abbonamento FS: € 200,00

Abbonamento auto mensile ridotto per residenti: € 180,00