Sauro Vitali scomparso da Ariccia: si è allontanato una settimana fa dall’ospedale Sono giorni d’apprensione per i famigliari di Sauro Vitali, il sessantenne che nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto scorso si è allontanato dal pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli di Ariccia ed è scomparso. Non si hanno più sue notizie da una settimana e le forze dell’ordine lo stanno cercando.

Sauro Vitali è scomparso da Ariccia il 4 agosto scorso. Il sessantenne per cause non note si è allontanato volontariamente dal pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli, facendo perdere le proprie tracce. Erano le 16.30 quando Sauro ha abbandonato l'edificio ospedaliero e da quel momento in poi non è stato più visto. Di lui non si hanno più notizie da una settimana, i famigliari sono in apprensione per la sua assenza da casa, temendo che possa essergli accaduto qualcosa di brutto. Hanno lanciato vari appelli, anche tramite l'associazione Penelope, che si occupa delle persone scomparse e dei loro cari fornendogli supporto. Preoccupati non vedendolo rientrare e non trovandolo più in ospedale hanno dato l'allarme, denunciandone la scomparsa. Le forze del'ordine hanno raccolto informazioni utili sull'uomo, cercando di ricostruire i momenti precedenti all'uscita dall'ospedale. Al momento da quanto si apprende non sono purtroppo ancora pervenute segnalazioni di avvistamenti.

La descrizione di Sauro Vitali e com'era vestito

Sauro è alto 1,78 metri, ha una corporatura robusta, capelli brizzolati corti e lisci, occhi castani e carnagione scura. L'ultima volta in cui è stato visto indossava una maglietta colorata, pantaloncini corti di colore verde scuro e scarpe da ginnastica con calzini. Le ricerche riguardano principalmente le zone dell'Eur, Laurentino, Stazione Anagnina e il territorio dei Castelli Romani, ma non si esclude che possa trovarsi anche altrove. Da quanto si apprende con sé non ha documenti né telefonino, quindi non può essere rintracciato. Ha bisogno di farmaci, quindi è necessario trovarlo il prima possibile. Chiuque lo abbia visto è pregato di avvisare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico per le Emergenze 112 o chiamando Pronto Penelope al 339.6514799.