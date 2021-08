Sassi contro autobus: danneggiati tre mezzi Atac in due giorni Atac ha denunciato atti vandalici in due giorni a danno di tre vetture nei pressi di via Candoni, prese a sassate. Al momento dell’accaduto martedì sera e ieri pomeriggio fortunatamente non c’erano passeggeri a bordo e non ci sono stati feriti. Atac ha spiegato di aver “implementato i sistemi di sicurezza”.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tre mezzi Atac presi di mira in due giorni. Questo il bilancio degli atti vandalici che si sono succeduti nelle scorse ore da inizio settimana, che hanno lanciato sassi contro i vetri nei pressi di via Candoni. Secondo le informazioni apprese i fatti risalgono al pomeriggio di ieri, mercoledì 18 agosto a Roma. A rimanere danneggiata una vettura della linea 128, che collega viale Ferdinando Baldelli, nel quartiere Ostiense, con viale Gaetano Arturo Crocco, in zona Magliana Vecchia. Si tratta dell'ennesimo episodio a danno del servizio di trasporto pubblico a seguito del quale a rimetterci sono i clienti che pagano biglietti e abbonamenti e che usufruiscono dell'offerta per spostarsi in città. Un lancio di sassi ha mandato in frantumi il vetro di un finestrino. Al momento dell'accaduto oggi pomeriggio fortunatamente non erano presenti passeggeri a bordo ma solo l'autista, che non è rimasto ferito e sta bene.

Martedì un altro lancio di sassi contro due bus

Un episodio simile si è verificato il giorno prima, proprio martedì 17 agosto, quando due autobus operativi sulla linea 981 sono stati costretti a interrompere il servizio per il lancio di alcuni sassi contro i mezzi. A denunciare l'accaduto Atac, l'azienda che getisce il trasporto pubblico capitaolino. Sulla vicenda sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della Polizia di Stato, per la tutela e la sicurezza del personale di guida e degli utenti, martedì hanno sospeso fino a fine servizio il transito delle vetture su via Candoni. "Atac ha posto da molto tempo all'attenzione delle Autorità preposte la problematica legata agli atti vandalici e ai danneggiamenti del patrimonio aziendale e ha richiesto nuovamente interventi mirati – si legge in una nota – L'Azienda ha altresì implementato sistemi di sicurezza tecnologici e adottato nuove misure organizzative della vigilanza aziendale contro eventuali intrusioni nel deposito".