Saranno premiate da Gualtieri le autiste Laura e Adriana, che hanno salvato un ragazzo dal suicidio Il sindaco Gualtieri: “Riceveranno la medaglia della città. Roma è fiera di chi non si volta dall’altra parte”.

A cura di Enrico Tata

Laura e Adriana, le due autiste Atac che hanno salvato la vita a un ragazzo che tentava il suicidio, saranno premiate in Campidoglio. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: a fine anno le due dipendenti riceveranno la medaglia della città "per questa encomiabile azione. Roma è fiera di chi non si volta dall'altra parte". Anche l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha voluto ringraziare le due autiste a cui ha telefonato in mattinata per congratularsi "per il bel gesto compiuto": "Grazie al loro tempestivo intervento, hanno salvato la vita ad un ragazzo intento a scavalcare il parapetto del ponte del Corridoio della Mobilità che attraversa il Grande Raccordo Anulare. Mi auguro che azioni come queste siano da esempio perché di fronte alle persone in difficoltà abbiamo il dovere di intervenire e di non voltarci dall’altra parte. Proprio come hanno fatto qualche giorno fa Adriana e Laura, che avrò il piacere di premiare a fine anno in Campidoglio con la medaglia della città per la encomiabile azione compiuta”.

Ragazzo tenta suicidio sul Raccordo: le autiste lo salvano

Un ragazzo stava scavalcando il parapetto del ponte del Corridoio della Mobilità, che si affaccia sul Grande Raccordo Anulare. L'autista Laura ha immediatamente fermato l'autobus, ha avvisato la centrale ed è scesa dal mezzo pubblico per andare da lui. Contemporaneamente è arrivata anche un'altra autista, Adriana, in servizio su un altro bus Atac. Insieme hanno cominciato a parlare con il ragazzo e hanno cercato di fermarlo. Fortunatamente lo hanno convinto a scendere dal parapetto e tutto è finito per il meglio, grazie all'intervento delle due conducenti.