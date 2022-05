Sandro Possanza scomparso da Roma, l’appello: “Avvistamento in via Casilina, aiutateci a trovarlo” Sando Possanza è scomparso da 5 giorni da Roma ed è stato segnalato un avvistamento in zona Casilina.

A cura di Alessia Rabbai

Sandro Possanza

Sandro Possanza è scomparso da Roma la scorsa domenica 15 maggio. Sono giorni d'apprensione per i famigliari che non hanno più sue notizie e che, non vedendolo più rientrare, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Secondo le informazioni apprese il 44enne si è allontanato a piedi dalla zona di Santa Maria del Soccorso/Rebibbia e se ne sono perse le tracce. La speranza che nutrono i suoi cari è quella che stia bene, di ritrovarlo al più presto e di poterlo riabbracciare. A segnalare la scomparsa è stata anche Penelope, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse. Proprio Penelope oggi ha pubblicato un post con un aggiornamento, che ne segnala un possibile avvistamento: "Una persona somigliante a Sandro Possanza è stata vista in via Casilina all'altezza del civico 1842 – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook – Aiutateci a condividere il più possibile".

L'identikit di Sandro Possanza

Sandro Possanza è alto un metro e 92 centimetri, ha capelli corti e barba brizzolati e occhi marroni. L'ultima volta in cui è stato visto prima che scomparisse indossava una t-shirt con felpa con cappuccio nero/blu. Come segni di riconoscimento utili ad individuarlo ha tre tatuaggi: un tao sulla spalla sinistra, un angelo sulla schiena e un geco sulla spalla destra. Chiunque lo avesse visto o abbia notato una persona con queste caratteristiche e sospetta possa trattarsi di lui è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine per segnalarne l'avvistamento o di chiamare il numero di Pronto Penelope 339.6514799 raggiungibile anche tramite Whatsapp.