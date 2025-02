San Pietro, uomo sale sull’altare e lo devasta: danneggiati sei candelabri da 30mila euro Momenti di tensione nella Basilica di San Pietro, dove un uomo, poi fermato dalla gendarmeria vaticana, è salito sull’altare sotto il Baldacchino del Bernini, danneggiando sei candelabri del 1865 dal vaore di circa 30mila euro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

L'uomo sull'altare di San Pietro

Nella Basilica di San Pietro in Vaticano un uomo è salito in piedi sull'altare della Confessione sotto al baldacchino del Bernini e lo ha devastato. L'episodio è successo nella mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio. Ad essere danneggiati sono stati sei candelabri dal valore di circa 30mila euro. L'uomo è stato fermato dalla gendarmeria vaticana e denunciato. Da quanto si apprende pare che i candelabri non abbiano riportato danni seri e che a seguito dell'accaduto siano stati rimessi a posto.

Danneggia sei candelabri sull'altare di San Pietro davanti ai fedeli

Secondo quanto ricostruito l'uomo, di nazionalità romena, stamattina è entrato all'interno della Basilica di San Pietro, meta di pellegrinaggio da mesi per il Giubileo 2025 in corso e il passaggio attraverso la Porta Santa. Si è avvicinato al baldacchino del Bernini al di sotto del quale c'è l'altare della Confessione e c'è salito sopra. Sono stati momenti di tensione: ha scaraventato a terra con dei calci sei candelabri e un velo bianco, che ricopriva l'altare. Si tratta di candelabri di pregio, che risalgono al 1865 e dal valore di circa 30mila euro. Sia i candelabri che la tovaglia sono stati in seguito ricollocati al loro posto.

L'uomo ha compiuto il gesto davanti agli occhi di molti pellegrini, che si trovavano all'interno della basilica di San Pietro, dopo essere entrati attraverso la Porta Santa e che in quel momento stavano ammirando le meraviglie artistiche presenti, come ad esempio la statua della Pietà di Michelangelo, che si trova alla destra della Porta Santa, appena la si attraversa. I fedeli hanno immortalato la scena con gli smartphone e i video sono finiti sui social network, ricevendo tantissimi commenti e condivisioni.

L'uomo sull'altare di San Pietro fermato e denunciato

Dopo quanche istante è intervenuta la gendarmeria vaticana, che ha fermato l'uomo e lo ha portato via. È stato affidato al personale dell'Ispettorato Vaticano, identificato e denunciato. In tanti nei commenti sui social si domandano come abbia fatto l'uomo a riuscire a salire sull'altare, con la sicurezza e la sorveglianza che ci sono in Vaticano.