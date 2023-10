Salisano, Alberto si ribalta col trattore e muore schiacciato a 67 anni Tragedia a Salisano nel Reatino, dove Alberto Sabatini è morto, schiacciato da un trattore mentre lavorava nel suo terreno. Tanti i messaggi di cordoglio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di sessantasette anni è morto, schiacciato da un trattore in via Rocca a Salisano. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 12 ottobre, nel centro di poche centinaia di abitanti della provincia di Rieti. Da quanto si apprende la vittima si chiamava Alberto Sabatini, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo le informazioni apprese Alberto al momento dell'incidente era alla guoda del trattore e stava transitando per la campagna Reatina, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il mezzo agricolo di è ribaltato, schiacciandolo sotto al suo peso. Presumibilmente si trovava a percorrere un terreno scosceso e avrebbe perso il controllo.

Un famigliare ha dato l'allarme

A dare l'allarme è stato un famigliare, il quale non vedendolo si è precoccupato e lo ha ritrovato sotto al mezzo, ormai deceduto. Ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza, ma una volta sul posto il personale sanitario non ha potuto fare alltro che constatarne il decesso.

Presenti per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Per estrarre il corpo dal mezzo agricolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio e poi riconsegnata ai famigliari.

Un altro morto schiacciato dal trattore a Viterbo

Un episodio simile si è verificato martedì scorso 10 ottobre a Grotte Santo Stefano frazione di Viterbo, dove un anziano, Emilio De Nicola, ottantadue anni, è morto schiacciato da un trattore in una zona di campagna. Pare stesse passando su una parte scoscesa, quando ha perso il controllo del mezzo agricolo, che si è ribaltato schiacciandolo sotto al suo peso. Anche per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.