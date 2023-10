Grotte Santo Stefano, Emilio si ribalta col trattore e muore schiacciato a 82 anni Non c’è stato nulla da fare per salvare la vita ad Emilio De Nicola, morto a 82 anni dopo essere stato schiacciato da un trattore a Grotte Santo Stefano, frazione di Viterbo.

Tragedia a Grotte Santo Stefano frazione di Viterbo, dove un anziano è morto, schiacciato da un trattore. Il drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 10 ottobre, in una zona di campagna. La vittima si chiama Emilio De Nicola e aveva ottantadue anni, come riporta la testata locale Tuscia Web.

Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa dell'anziano era mattina, circa le 10.30, quest'ultimo era alla guida del suo trattore e si trovava nel suo terreno. Pare stesse passando su una parte scoscesa, quando ha perso il controllo del mezzo agricolo, che si è ribaltato schiacciandolo sotto al suo peso.

Estratto dal trattore e constatato il decesso

A dare l'allarme sono stati i famigliari dell'uomo, che non vedendolo rientrare si sono preoccupati della sua assenza da casa. Lo hanno trovato intrappolato al di sotto del trattore, così è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento. Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario in ambulanza.

Per estrarre l'uomo dal trattore è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni. Una volta liberato il corpo, non c'è stato purtropo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi e tutti gli accertamenti del caso.