Filippo si opera a 19 anni per dimagrire e muore dopo otto giorni di agonia: domani l’autopsia

A cura di Rosario Federico

Aveva deciso di dimagrire e sottoporsi all'intervento di riduzione dello stomaco in una clinica di Arezzo per stare meglio e perdere parte dei 160 chili a cui era arrivato. Ma qualcosa è andato storto per Filippo, un ragazzo di diciannove anni che viveva a Roma, perché a distanza di pochi giorni dalle sue dimissioni post operazioni, ha iniziato ad avere forti fitte addominali. Poi la morte, arrivata nel giro di pochi giorni.

È in programma per domani, venerdì 3 maggio, l'autopsia e l'esame dovrà chiarire le cause della morte più l'eventuale presenza di causalità tra l'intervento e il decesso del giovane e possibili responsabilità sull'accaduto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e sull'episodio indagano i carabinieri che hanno messo sotto sequestro le cartelle cliniche.

L'operazione bariatrica per dimagrire

Filippo avrebbe compiuto vent'anni il 29 aprile. Il ragazzo abitava nel quartiere Balduina, nella zona nord della città di Roma e voleva dimagrire per stare meglio e perdere parte dei suoi 160 chili.

Per questo motivo si era operato al Centro Chirurgico Toscano dove opera un chirurgo romano, considerato uno dei migliori nel suo ambito di lavoro, a cui si era rivolto per realizzare il suo sogno. L'operazione di sleeve gastrectomy, una gastrectomia parziale, era stata fissata per metà aprile ed è stato dimesso domenica 21 per poi rientrare nella Capitale.

Ma a distanza di pochi giorni, giovedì 25 aprile, Filippo ha iniziato a sentirsi male e si è recato così all'ospedale San Carlo di Nancy in via Aurelia a Roma per sottoporsi ad alcune analisi. Anche in questo caso è stato dimesso perché non sono stati riscontrati valori anomali.

Il decesso in ospedale

Le fitte del giovane si sono fatte man mano più forti, al punto da non riuscire più a camminare. Purtroppo le condizioni di Filippo al suo arrivo al policlinico Gemelli erano già compromesse. Una volta arrivato nel nosocomio, il ragazzo della Balduina dopo una quarantina di minuti dal ricovero, è morto.

Si indaga per omicidio colposo

Il padre di Filippo ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione Medaglie d'Oro di Roma e sul caso la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per chiarire le motivazioni e nel caso, trovare i responsabili della morte del ragazzo.