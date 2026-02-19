Sabotaggi sull’Alta Velocità, bruciati i cavi della circolazione dei treni: s’indaga sulla pista anarchica

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sui sabotaggi del 14 febbraio che hanno bloccato l’Alta Velocità tra Roma, Napoli e Firenze con decine di treni cancellati.

La procura di Roma indaga sugli atti dolosi che sabato 14 febbraio hanno paralizzato il traffico ferroviario in tutta Italia. I sabotaggi sono avvenuti fra la località di Salone e il comune di Labico, coinvolgendo la tratta Roma-Napoli, e fra la stazione Tiburtina e Settebagni, andando a colpire l'alta velocità fra la Capitale e Firenze. Al momento l'ipotesi è quella di un attacco anarchico.

Le indagini della procura di Roma

A insospettire gli inquirenti anche le tempistiche. Le manomissioni sono seguite a quelle avvenute a Bologna e Pesaro la settimana prima, nella giornata d'inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano e Cortina. Sugli atti hanno indagato la polizia ferroviaria e la digos della Questura di Roma, che hanno passato il materiale raccolto al pool di magistrati coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Come riporta il Corriere della Sera, si sta ancora studiando il caso, ma fra i reati contestati potrebbe esserci anche associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Si segue la pista anarchica

La pista che al momento convince di più i pm sarebbe quella anarchico insurrezionalista, su cui proseguiranno gli accertamenti. Ancora non è tutto chiaro rispetto alla dinamica degli atti di sabotaggio. Come comunicato da Trenitalia, sappiamo che i tecnici intervenuti sul posto hanno trovato danni a uno dei pozzetti dove si accede ai cavi che gestiscono la circolazione dei treni, e che i cavi stessi erano stati bruciati.

Decine di treni cancellati in tutta Italia

Un danno in apparenza piccolo, ma che ha messo in ginocchio il trasporto su rotaia di tutto il Paese per un giorno. Già dalle prime ore della mattinata di sabato 14 molti treni hanno iniziato ad accumulare ritardi di oltre 120 minuti e alla fine della giornata sono stati una ventina quelli, fra Frecce, Italo AV e Intercity, cancellati.