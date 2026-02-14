Treni in ritardo oggi in arrivo e partenza da Roma, tutte le tratte coinvolte: s’indaga per atti dolosi

Dalle 7.30 atti dolosi hanno danneggiato la linea alta velocità tra Roma, Napoli e Firenze. Treni in ritardo fino a 90 minuti a Termini e Tiburtina.

I cancelli alla stazione Termini.

Mattinata difficile per i viaggiatori, quella di sabato 14 febbraio. Dalle 7.30 di questa mattina, infatti, la circolazione ferroviaria sulle linee dell'alta velocità che collegano Roma a Napoli e Firenze è rallentata per due atti dolosi, mentre un terzo episodio è in corso di accertamento. I danni stanno provocando pesanti ritardi, fino a novanta minuti, sui trani da e in arrivo alle stazioni di Termini e Tiburtina.

Due atti dolosi sulla linea a Roma e dintorni

Nel dettaglio, per quanto riguarda la linea AV Roma – Napoli, la sala operativa di Rete ferroviaria italiana ha segnalato un'anomalia fra la località di Salone e il comune di Labico, nella città metropolitana di Roma. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i tecnici intervenuti sul posto hanno trovato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni, con i cavi stessi che sarebbero stati bruciati. Un altro atto doloso è stato, invece, segnalato fra la stazione Tiburtina e Settebagni. Per ciò i treni stanno registrando ritardi e deviazioni anche sulla linea ad alta velocità fra Roma e Firenze.

Un terzo episodio di danneggiamento è in corso di accertamento fra Capena e Gallese, in provincia di Roma. Anche in questo caso, l'incidente influisce sullo stato della linea AV Roma – Firenze, aggravando la situazione dei ritardi.

Ritardi e deviazioni dei treni da e verso Roma

Per verificare il danno e individuare le responsabilità sono in corso i rilievi dell'autorità giudiziaria. Solo al termine delle operazioni, sarà possibile effettuare l'intervento dei tecnici di RFI per il ripristino completo dell'infrastruttura. Intanto alla stazione Termini, come riportato dal tabellone, si stanno accumulando pesanti ritardi.

In particolare, fra gli arrivi l'AV9605 da Milano Centrale delle 9.34 porta 60 minuti di ritardo così come l'AV 9301 da Mantova delle 09:40 e l'AV 9511 da Milano Centrale. 55 minuti per l'AV 8601 per Genova Piazza Principe delle 10.03.

Per quanto riguarda le partenze, invece, l'AV 9505 per Salerno delle 9.15 porta 90 minuti di ritardo, l'AV 9967 per Napoli Centrale delle 9.41 ne conta 70, l'AV 9605 sempre per Napoli Centrale delle 09:53 80 minuti, l'AV 8908 per Venezia S. Lucia delle 09:55 porta 45 minuti, l'AV 79511 per Caserta delle 10.00 ha 60 minuti di ritardo.

Il ministro dei Trasporti Salvini: "Odiosi atti criminali"

A seguito dei danneggiamenti che stanno rallentando i trasporti ferroviari italiani, è intervenuto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha parlato di "odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia". Salvini ha anche sottolineato che "è stata aumentata la vigilanza" e sono stati incrementati "i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone"