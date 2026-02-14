Treni da Roma a Napoli e Firenze ancora nel caos: ritardi fino a 140 minuti per nuovi atti dolosi

L’ennesima giornata di inferno per chi ha scelto l’Alta Velocità il 14 febbraio: sabotaggi alle linee Roma–Napoli e Roma–Firenze hanno provocato ritardi di oltre due ore, cancellazioni e treni deviati sulla linea convenzionale. Disagi pesanti a Roma Termini e Milano Centrale, con decine di convogli soppressi o limitati. Il Ministro Salvini parla di “odiosi atti criminali”.

Mattinata di fortissimi disagi sulla rete dell’Alta Velocità. Oggi, 14 febbraio, la circolazione sulle linee Trenitalia Roma–Napoli e Roma–Firenze è stata rallentata da due atti dolosi, mentre un terzo episodio è stato inizialmente segnalato e poi ritenuto, secondo le prime verifiche, un possibile guasto tecnico.

Secondo quanto comunicato dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i danneggiamenti hanno riguardato l’infrastruttura: sulla Roma–Napoli è stata riscontrata un’anomalia tra Salone e Labico, con cavi bruciati all’interno dei cunicoli che gestiscono la circolazione. Sulla Roma–Firenze un altro intervento si è reso necessario tra Roma Tiburtina e Settebagni. In entrambi i casi sono intervenuti Polfer e Digos, mentre i rilievi dell’autorità giudiziaria hanno rallentato le operazioni di ripristino.

Roma–Napoli: ripresa graduale della circolazione dalle 13.30

Nel primo pomeriggio, alle 13.30, è stato diffuso un aggiornamento: la circolazione sulla linea AV Roma–Napoli è in graduale ripresa. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Formia, con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

Tra i convogli direttamente coinvolti:

FA 8863 Roma Termini–Reggio Calabria Centrale è deviato via Formia e ferma a Napoli Centrale anziché Napoli Afragola.

FR 9540 Napoli Centrale–Milano Centrale è deviato via Formia e non effettua fermata a Napoli Afragola.

FA 8868 Reggio Calabria Centrale–Roma Termini registra un tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

Roma–Firenze: rallentamenti dei treni fino a due ore

Più complessa la situazione sulla linea AV e convenzionale Roma–Firenze. Dalle 11 la circolazione è fortemente rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni. I treni Alta Velocità e Regionali possono essere instradati sulla linea convenzionale con ritardi fino a 120 minuti. Previsti anche limitazioni di percorso e cancellazioni.

Numerosi i treni interessati da variazioni o soppressioni. Tra le cancellazioni figurano, tra gli altri:

FR 9626 Roma Termini–Torino Porta Nuova

FR 9634 Napoli Centrale–Milano Centrale

FR 9641 Torino Porta Nuova–Roma Termini

FR 9646 Napoli Centrale–Milano Centrale

FR 9648 Napoli Centrale–Milano Centrale

FR 9644 Roma Termini–Milano Centrale

FR 9647 Milano Centrale–Caserta

FR 9651 Milano Centrale–Roma Termini

FR 9653 Milano Centrale–Salerno

IC 592 Roma Termini–Prato Centrale

IC 1579 Prato Centrale–Roma Termini

Altri convogli hanno terminato la corsa anticipatamente o modificato fermate e origine del servizio.

Disagi nelle stazioni, a Milano 140 minuti di ritardo

Le ripercussioni si sono fatte sentire in diverse città. Alla Stazione di Milano Centrale si sono registrati ritardi fino a 140 minuti per i treni in arrivo da Roma e Salerno, oltre a soppressioni di collegamenti sia in arrivo sia in partenza.

Situazione critica anche alla Stazione di Roma Termini, dove un Frecciarossa proveniente da Milano ha accumulato circa 90 minuti di ritardo e altri convogli hanno viaggiato con attese comprese tra i 20 e i 60 minuti.

L’intervento di Salvini: "Odiosi atti criminali"

Sui sabotaggi è intervenuto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha parlato di “odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia”, annunciando un rafforzamento della vigilanza e dei controlli.

La circolazione resta condizionata dagli accertamenti in corso. Solo al termine delle verifiche sarà possibile completare il ripristino dell’infrastruttura e riportare il traffico ferroviario alla piena regolarità.