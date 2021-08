Sabato 28 agosto allerta meteo: Roma colpita da pioggia e temporali Pioggia e temporali da questa mattina su Roma. Allerta meteo per precipitazioni localmente anche intense su il Lazio per oggi sabato 28 agosto. Ma la pioggia sarà solo una parentesi: già da domani torna a splendere il sole, le temperature però in ulteriore calo annunciano la fine di questa estate rovente.

A cura di Redazione Meteo

L'ultimo week end di agosto sembra proprio annunciare la fine dell'estate anche a Roma e nel Lazio. Da questa mattina le nuvole si sono addensate sulla regione e sulla capitale, con le prime precipitazioni e temporali. Già nella giornata di ieri il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso un bollettino di allerta meteo con rischio giallo o moderato per la giornata di oggi – sabato 28 agosto – per le attese precipitazioni. L'allerta coinvolge in tutto otto regioni del Centro e del Sud Italia: Umbria, Marche settentrionali, Lazio orientale e meridionale, Molise, Abruzzo, Puglia centro-settentrionale e Campania centro-meridionale.

"Dalle prime ore del mattino e per le successive 12.18 ore sono previste, sulle zone orientali e meridionali del Lazio, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati localmente moderati. Piogge isolate anche a carattere di rovescio o temporale nelle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati deboli. – si legge nella nota diramata – Tenuto conto del livello di saturazione del suolo e del livello dei corsi d'acqua il centro funzionale regionale ha riportato un livello di criticità giallo".

Previsioni meteo: da domani torna il sole, ma le temperature vanno giù

Le previsioni meteo per i prossimi segnalano come la perturbazione di oggi è solo una parentesi: già da domenica 29 agosto tornerà a splendere il sole, e tempo soleggiato è previsto almeno fino alla metà della prossima settimana. Ma il calo di temperature in corso si stabilizzerà con le massime a Roma che non supereranno i 30° e le minime in ulteriore discesa attorno ai 15°.