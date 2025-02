video suggerito

Rubano una lavagna a scuola e speronano un'auto dei carabinieri durante la fuga Gli occupanti del veicolo, entrambi romani, rispettivamente di 30 e 27 anni, sono stati arrestati e dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato.

A cura di Enrico Tata

Un colpo in una scuola di Roma, una fuga disperata e uno scontro frontale con l’auto dei carabinieri. La refurtiva? Una lavagna multimediale, rubata nella notte da un istituto scolastico in via Fosso dell'Osa, zona Villaggio Prenestino, periferia Est della Capitale.

Il furto all'interno di una scuola di Roma

Stando a quanto ricostruito, un uomo e una donna, si sono introdotti all'interno della scuola e hanno rubato una lavagna. L'allarme è stato lanciato nella notte di oggi e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Vittorino Romano, che si sono messi subito sulle tracce dei due ladri. A poca distanza dall'istituto hanno individuato un'automobile sospetta e hanno intimato l'alt.

La fuga e lo scontro frontale con l'auto dei carabinieri

Alla vista dei carabinieri, però, la coppia ha tentato di darsi alla fuga. L'inseguimento si è concluso con uno scontro frontale tra l'automobile dei carabinieri e la vettura dei ladri intorno alle 2.30 di notte. Gli occupanti del veicolo, entrambi romani, rispettivamente di 30 e 27 anni, sono stati arrestati e dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato.

Ferito lievemente un carabiniere

Stando a quanto si apprende, un carabiniere ha riportato una lieve contusione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che si stanno occupando dei rilievi dal caso e stanno cercando di ricostruire nei dettagli quanto accaduto.