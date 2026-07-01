Rubano nella farmacia del sindaco Mastrangeli a Frosinone: merce sotto la gonna, lui diffonde il video

Due donne sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza mentre rubavano della merce nella farmacia del sindaco Riccardo Mastrangeli a Frosinone. Il video diffuso sui social.

Entrano nella farmacia come due clienti qualsiasi, si guardano intorno e fingono di osservare i prodotti, non a caso dietro uno stand dove l'occhio della farmacista non può arrivare. Da lì cominciano letteralmente a fare man bassa di prodotti, infilandoli negli slip in maniera nemmeno troppo nascosta. È quanto accaduto alcuni giorni fa alla farmacia Mastrangeli di Frosinone. Il video del furto è stato condiviso sui social dallo stesso sindaco, Riccardo Mastrangeli, che è anche proprietario della farmacia. Le donne non sono riconoscibili perché hanno il volto oscurato, ma le immagini senza censura sono state consegnate alle forze dell'ordine per consentire di rintracciarle.

"Due donne, fingendo di essere interessate all’acquisto di alcuni prodotti, hanno sottratto diversi articoli dagli scaffali – commenta il sindaco -. Solo rivedendo le registrazioni del nostro sistema di videosorveglianza ad alta definizione ci siamo resi conto dell’esatta dinamica dell’accaduto. Le immagini riprendono con estrema chiarezza le responsabili e documentano quanto avvenuto. I filmati sono stati immediatamente consegnati all’Arma dei Carabinieri, che sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso".

Le due donne, per non far notare il rigonfiamento sotto i vestiti, avevano indossato abiti "tattici" a balze, con i quali era praticamente impossibile accorgersi di eventuali anomalie che potessero far intuire che avessero appena rubato della merce. Dopo aver preso diversi prodotti, sono poi uscite con tranquillità, approfittando del fatto che la farmacia, almeno stando a quanto si vede nei video, sembra sprovvista di un sistema di allarme alle porte. Sembra che le due donne abbiano rubato prodotti per mille euro.

"Al di là del danno economico, episodi come questo lasciano un profondo senso di amarezza. Dietro ogni attività commerciale ci sono persone che lavorano con sacrificio, correttezza e impegno ogni giorno, e vedere tradita questa fiducia fa male. Abbiamo deciso di condividere queste immagini anche per sensibilizzare gli altri esercenti e invitarli a mantenere sempre alta l’attenzione. La prevenzione con telecamere ad alta definizione in diverse posizioni della nostra Farmacia, insieme alla collaborazione con le Forze dell’Ordine, resta il modo migliore per contrastare episodi di questo genere".