Ruba un’auto, parte l’inseguimento nel cimitero Flaminio: feriti ladro e guardia

A cura di Alessia Rabbai

Ha rubato un'auto all'interno del cimitero Flaminio Prima Porta di Roma, ma il personale della Security di Ama, le guardie giurate e i carabinieri lo hanno fermato. Il ladro di auto e una guardia giurata sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere a cure mediche. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 16 dicembre, nel quadrante nord della Capitale. Si tratta di un uomo pluripregiudicato, che dovrà rispondere di furto d'auto davanti all'Autorità Giudiziaria.

A raccontare l'accaduto è Ama in una nota. Secondo quanto ricostruito finora l'uomo ha rubato un'auto all'interno del cimitero Flaminio. Una guardia giurata ha notato dei movimenti sospetti in uno degli ingressi del cimitero, ha capito cosa stava accadendo e ha dato subito l'allarme al servizio Security di Ama e ai carabinieri. Mentre scappava, il ladro d'auto ha provocato un incidente stradale, nel quale è rimasta coinvolta la macchina della vigilanza Ama. A rimanere feriti il ladro in fuga e una guardia giurata, entrambi soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Un intervento, spiega Ama, che si inserisce in un’accurata strategia di sicurezza che ha visto il rafforzamento delle misure di vigilanza all’interno dei cimiteri capitolini. Trenta le telecamere di sorveglianza posizionate nei punti strategici del cimitero, attraverso le quali è possibile un monitoraggio in tempo reale dell’area e una maggiore sicurezza.

"Questo arresto conferma l’efficacia delle misure di sicurezza implementate, che mirano a prevenire fenomeni di microcriminalità e garantire un ambiente più sicuro per tutti i visitatori dei cimiteri capitolini – commenta l'intervento il presidente di Ama S.p.A., Bruno Manzi. Ama continuerà a collaborare strettamente con le forze dell’ordine, per mantenere alto il livello di sicurezza e contrastare ogni forma di illiceità nelle aree di sua competenza. Desidero infine rivolgere gli auguri di pronta guarigione alla guardia giurata rimasta coinvolta nell’incidente".