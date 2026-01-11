roma
Ruba una birra al supermercato, giovane ridotto in fin di vita dall’addetto alla sicurezza

Il ragazzo era tornato al supermercato con un coltello per aggredire l’addetto alla sicurezza, che lo ha prima disarmato e poi picchiato fino a renderlo incosciente.
A cura di Natascia Grbic
Un ragazzo che ha rubato una birra è stato picchiato e ridotto in fin di vita dall'addetto alla sicurezza del supermercato. È successo nella giornata di ieri al Conad di Casal Bruciato, quartiere alla periferia di Roma, in zona Tiburtina. Il giovane, attualmente ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I, è gravissimo e non ha mai ripreso conoscenza. Il vigilante è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio.

L'episodio, particolarmente cruento, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane – un ragazzo che abita in zona, a due passi dal supermercato – è andato al Conad e ha rubato una bottiglia di birra. Uscendo, ha detto agli operatori del supermercato ‘ve la pago domani' e ha fatto per imboccare la via di casa, quando si è messo a discutere con l'addetto alla sicurezza del supermercato, che però non lo ha fermato, tanto che il ragazzo è tornato a casa. La cosa sembrava finita lì: il giovane però ha preso un coltello ed è sceso nuovamente, è andato al Conad, e ha tentato di aggredire il vigilante, che è riuscito a disarmarlo.

Invece di bloccarlo e chiamare la polizia però, l'addetto alla sicurezza ha cominciato a colpire violentemente il ragazzo con calci e pugni. Un'aggressione molto violenta, tanto che il giovane ha perso conoscenza e al momento non si è ancora svegliato. Le sue condizioni sono gravissime. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio: la sua reazione, infatti, è stata decisamente sproporzionata rispetto all'accaduto, soprattutto perché avrebbe potuto bloccarlo e chiamare le forze dell'ordine invece di picchiarlo fino a quasi ucciderlo.


