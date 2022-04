Ruba in un negozio e fugge in monopattino: potrebbe essere il piromane dei cassonetti Un uomo di 50 anni residente a Ladispoli è stato colto dopo aver derubato un negozio di casalinghi in viale Jonio: secondo le indagini preliminari, l’uomo potrebbe aver appiccato anche gli incendi ai cassonetti nella zona di via Ugo Ojetti.

A cura di Beatrice Tominic

È stato colto con le mani nel sacco dopo aver derubato un negozio di casalinghi che si trova in viale Jonio, nel quadrante a nord est della capitale. Un uomo di circa 50 anni, residente nella città di Ladispoli e con diversi precedenti penali, sul litorale a nord di Roma, dopo aver compiuto il furto è fuggito a bordo del suo monopattino elettrico. Mentre scappava, però, è stato bloccato dai carabinieri per effettuare un controllo: perquisendolo, però, i militari lo hanno trovato in possesso della refurtiva, oltre che di un sistema artigianale utilizzato per appiccare incendi composto da uno stoppino.

Gli incendi dolosi nella zona

Il controllo, effettuato dai militari della Stazione Roma Città Giardino, è partito dopo l'analisi realizzata visionando le immagini registrate dalle videocamere di videosorveglianza in seguito ai roghi dolosi appiccati ai cassonetti della zona.

Nelle immagini registrate, infatti, l'uomo che appiccava gli incendi indossava indumenti compatibili con quelli indossati dal 50enne nel momento del controllo in viale Jonio.

Gli incendi

Dopo aver visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 50enne: per ora sono due gli incendi, entrambi avvenuti ad inizio marzo nella zona di via Ugo Ojetti, di cui il 50enne è accusato di essere l'autore.

Per questa ragione, il 50enne è stato sottoposto al fermo ed è stato condotto nel carcere di Rebibbia su disposizione della Procura della Repubblica: sabato scorso, 2 aprile, ancora nel corso delle indagini preliminari, il gip ha convalidato il fermo e ha emesso a suo carico il divieto di ritorno nel comune di Roma.