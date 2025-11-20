Ruba il cellulare al pianista durante le prove in chiesa, viene inseguito da un passante e arrestato

Un 55enne ha rubato il cellulare di un pianista durante le prove in chiesa ed è fuggito. Inseguito da un passante, è stato bloccato dai carabinieri e arrestato.

La chiesa di San Luca Evangelista a Roma

Un furto consumato in pochi secondi in una chiesa animata dal suono del pianoforte durante le prove di una funzione religiosa. È quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre nel quartiere di Torpignattara a Roma, dove un uomo di 55 anni è entrato nella chiesa di San Luca Evangelista in via Erasmo Gattamelata approfittando della porta aperta e si è avvicinato al pianoforte.

Allo strumento c'era il pianista che stava preparando i brani da suonare durante la funzione. A un tratto, approfittando di un attimo di distrazione, il ladro ha afferrato il cellulare appoggiato sul piano ed è scappato fuori dall’edificio. Un gesto fulmineo che però non è sfuggito del tutto: pochi istanti dopo, il musicista si è accorto della sparizione del telefono e ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112 chiedendo aiuto, spiegando cosa fosse accaduto.

Ladro inseguito da un passante e arrestato dai carabinieri

La fuga del 55enne è durata però molto poco. Un passante, avvisato dalla vittima e che aveva intravisto l’uomo allontanarsi di corsa con il telefono in mano, lo ha notato mentre correva lungo la strada e ha iniziato a inseguirlo, attirando anche l’attenzione di chi si trovava nei pressi della chiesa. Il tentativo di fuga, così, si è trasformato in una corsa breve e caotica tra i palazzi del quartiere.

Quando è arrivata la pattuglia dei carabinieri della Stazione Roma Torpignattara, l’uomo era ancora in movimento. I militari lo hanno intercettato, raggiunto e bloccato. Il ladro, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato poiché gravemente indiziato di furto aggravato. Nel frattempo il telefono è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.