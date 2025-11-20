roma
video suggerito
video suggerito

Ruba il cellulare al pianista durante le prove in chiesa, viene inseguito da un passante e arrestato

Un 55enne ha rubato il cellulare di un pianista durante le prove in chiesa ed è fuggito. Inseguito da un passante, è stato bloccato dai carabinieri e arrestato.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Francesco Esposito
2 CONDIVISIONI
La chiesa di San Luca Evangelista a Roma
La chiesa di San Luca Evangelista a Roma

Un furto consumato in pochi secondi in una chiesa animata dal suono del pianoforte durante le prove di una funzione religiosa. È quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre nel quartiere di Torpignattara a Roma, dove un uomo di 55 anni è entrato nella chiesa di San Luca Evangelista in via Erasmo Gattamelata approfittando della porta aperta e si è avvicinato al pianoforte.

Allo strumento c'era il pianista che stava preparando i brani da suonare durante la funzione. A un tratto, approfittando di un attimo di distrazione, il ladro ha afferrato il cellulare appoggiato sul piano ed è scappato fuori dall’edificio. Un gesto fulmineo che però non è sfuggito del tutto: pochi istanti dopo, il musicista si è accorto della sparizione del telefono e ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112 chiedendo aiuto, spiegando cosa fosse accaduto.

Ladro inseguito da un passante e arrestato dai carabinieri

La fuga del 55enne è durata però molto poco. Un passante, avvisato dalla vittima e che aveva intravisto l’uomo allontanarsi di corsa con il telefono in mano, lo ha notato mentre correva lungo la strada e ha iniziato a inseguirlo, attirando anche l’attenzione di chi si trovava nei pressi della chiesa. Il tentativo di fuga, così, si è trasformato in una corsa breve e caotica tra i palazzi del quartiere.

Leggi anche
Morta Oria Gargano, presidente della cooperativa antiviolenza Befree: una vita passata dalla parte delle donne

Quando è arrivata la pattuglia dei carabinieri della Stazione Roma Torpignattara, l’uomo era ancora in movimento. I militari lo hanno intercettato, raggiunto e bloccato. Il ladro, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato poiché gravemente indiziato di furto aggravato. Nel frattempo il telefono è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Cronaca
2 CONDIVISIONI
Immagine
Paolo Adinolfi e scavi alla Casa del Jazz: cosa lega la sua scomparsa ai i Servizi Segreti
Cosa lega Paolo Adinolfi alla Banda della Magliana e a Enrico Nicoletti
Svolta nelle ricerche del corpo di Paolo Adinolfi: trovata la botola che porta alla galleria sotterranea
"C'era un passaggio dalla cantina alle catacombe"
Si continua a scavare a Roma alla ricerca dei resti del giudice Paolo Adinolfi
Pietro Orlandi: "Mi dissero che anche Emanuela poteva essere lì"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views