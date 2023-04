Ronciglione è il Borgo dei Borghi 2023: dopo Sanremo, il paese di Marco Mengoni vince ancora È Ronciglione, il paese di Marco Mengoni, a vincere la decima edizione de il Borgo dei Borghi 2023: premiato per la sua arte e la sua storia, il borgo della Tuscia è stato eletto fra il più bello d’Italia.

A cura di Beatrice Tominic

Ronciglione, foto da "I borghi più belli d’Italia".

Ronciglione ha vinto la decima edizione del Borgo dei Borghi, quella del 2023. Questo premio rappresenta la secondo importante vittoria per il paese del viterbese che appena due mesi fa aveva festeggiato il trionfo di uno dei suoi cittadini più famosi, Marco Mengoni, all'ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua Due Vite.

In competizione con il borgo di Ronciglione, celebre anche per i festeggiamenti del Carnevale con cortei e parate e per il palio di San Bartolomeo, Sant'Antioco, nel sud della Sardegna, che si è piazzato al secondo posto, seguiti da Salemi (Trapani), Castro (Lecce) e Campo Ligure (Genova).

La vittoria di Ronciglione come Borgo dei Borghi

La vittoria è stata annunciata ieri sera, nel corso del programma televisivo omonimo di Rai Tre, condotto da Camila Raznovich. Oltre alla conduttrice, era presente la giuria composta dal geologo e divulgatore Mario Tozzi; la chef stellata e divulgatrice Rosanna Marziale e lo storico dell'arte Jacopo Veneziani.

Non appena scoperto della prima posizione, sono molti i cittadini e le cittadine che hanno scelto di condividere sui social network la loro gioia: primo fra tutti il sindaco Mario Mengoni.

"Un'emozione grandissima ed un altro importante riconoscimento che si aggiunge a quello dei Borghi più belli d'Italia e alla risonanza mediatica e turistica di cui ha goduto la nostra città negli ultimi mesi – ha scritto il primo cittadino di Ronciglione – Grazie a tutti voi, che ci avete accompagnato e sostenuto in questa avventura de Il Borgo dei borghi, votando ogni giorno per Ronciglione!"

Poi ha aggiunto: "Complimenti a tutti i bellissimi borghi italiani in gara, con i quali abbiamo condiviso questa avventura indimenticabile. Per Ronciglione è stato un onore far parte di questa selezione simbolo di eccellenza italiana, in rappresentanza del Lazio. Questo traguardo sarà un'ulteriore spinta a prepararci al meglio alla stagione estiva che si avvicina, facendoci forti della nostra accoglienza e delle nostre numerose bellezze. Vi aspettiamo a Ronciglione!".

Ronciglione, il Borgo dei Borghi 2023

Ronciglione si trova nel viterbese, a 400 metri sul livello del mare e sorge su dei blocchi in tufo di origine vulcanica, poco distante dal Lago di Vico: circondato dai Monti Cimini, si trova al centro della vallata del Rio Vicano. È attraversato dalla variante alta della via Francigena e attualmente nel suo centro storico vivono circa 207 abitanti.

Nel corso del programma televisivo è stata raccontata la sua storia e descritto l'intero borgo. Di probabile origine etrusca e poi passato al dominio dei romani, Ronciglione è nato intorno all'anno mille sulle antiche rovine preesistenti. Oltre al paese medievale, Ronciglione è caratterizzato dalla presenza di strutture rinascimentale e barocche.

Oltre alla sua storia ricca e alle bellezze artistiche, sono molte le attrazioni da visitare anche poco distante dal borgo come Sant'Eusebio, il più antico santuario della via Francigena.