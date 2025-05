video suggerito

Rompono il finestrino di un’auto e cercano di rubare le valige, arrestate due donne: una è incinta Stavano pattugliando la zona quando i militari in servizio hanno assistito a due donne che tentavano di rubare le valige all’interno di un auto in sosta. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arrestate mentre cercavano di derubare una macchina. Una delle due accusate era incinta. Ad effettuare il fermo, i carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante. I militari hanno effettuato il fermo dopo aver visto le due donne prima rompere il vetro di un auto in sosta e poi tentare di rubare la valige che erano custodite in macchina. Le due di 27 e 25 anni sono state arrestate in flagranza di reato. Per le donne sono scattate gli arresti domiciliari dopo che il giudice ha convalidato l'arresto.

Il tentativo di rapina nel quartiere Celio: l'intervento dei militari

A insospettire i militari in pattuglia nella zona di via Claudia, nel centro di Roma sono stati i continui giri in macchina che le due sospettate stavano eseguendo nella zona. Dopo averle osservate da lontano, la pattuglia dei carabinieri in servizio ha notato le due scendere dall'auto per dirigersi verso un auto in sosta. Con una maglietta attorno alla mano per proteggersi dalle schegge, le ragazze hanno distrutto uno dei finestrini dell'auto. Mentre stavano tentando di portare via le valige presenti nel veicolo, le due sono state fermate dai militari. Per loro è scattato l'arresto in flagranza di reato. Si tratta di due donne, una di queste incinta, di venticinque e ventisette anni.

La denuncia del proprietario e gli arresti domiciliari

Prima di trasportare le ragazze in caserma, i militari hanno rintracciato il proprietario dell'auto vandalizzata. L'uomo ha presentato denuncia contro le accusate. Per loro è scattato il rito per direttissimo al tribunale, dove il giudice ha convalidato l'arresto. Ora entrambe si trovano agli arresti domiciliari.