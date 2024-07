Rompe la porta del treno con il martello d’emergenza ed esce con un salto nel vuoto (video) Ha frantumato la porta del treno con un martelletto fino a romperla. Poi è scappato dal varco con un salto nel vuoto, mentre il convoglio era in galleria: il video ricondiviso online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Alcuni screen dal video di Welcome to Favelas.

Ha preso il martello in dotazione del treno per le emergenze senza che ce ne fosse alcun bisogno. Poi ha iniziato a martellare sulla porta del treno, sullo spazio in vetro, fino a quando non è riuscito a frantumarla e a farla a pezzi. Poi è uscito, passando dal buco nel vetro, con un salto. È successo a Cesano, all'altezza della fermata dell'Olgiata: nel frattempo il treno è rimasto bloccato in galleria.

Il video condiviso online

Come mostra il video condiviso sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, l'uomo è riuscito ad aprirsi un varco nella porta, ancora lontano dalla stazione in cui il convoglio avrebbe dovuto effettuare la fermata, si è aggrappato con le braccia ai corrimano, ha fatto uno scatto con le gambe e le ginocchia in su. E poi è sceso con un salto. Nel frattempo il treno è rimasto fermo, bloccato in galleria.

Non viene mostrato il momento in cui l'uomo prende a martellate la porta. Ma per terra, all'interno del treno, sono distinguibili facilmente pezzi di vetro in frantumi e qualche goccia di sangue: probabilmente nella foga di rompere la porte si deve essere ferito.

Rompe la porta del treno verso Cesano: le reazioni

"Poi ci lamentiamo se i treni fanno ritardo…", aggiunge un altro a cui fa eco un terzo, che affronta il problema in maniera più analitica. "In quelle condizioni il treno non può più circolare con i disagi che si ripercuotono su tutti gli utenti. Ma non interviene più nessuno. Le altre persone, giustamente eh, si fanno gli affari loro, non esiste più il senso civico, l'appartenenza, il fare gruppo a fin di bene. Si lascia fare, al massimo si fa un video", come in questo caso.

Ma non manca chi ha reagito alla scena in maniera ironica: "La notizia è che c'era il martelletto". O, ancora: "Se vede che se era rotto er caz*o de aspetta", scrivono in uno spiccato accento romano. Nel frattempo viaggiatori e viaggiatrici hanno subito disagi.