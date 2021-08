Roma, vigile salva la vita a un motociclista con manovra di primo soccorso dopo grave incidente Un agente della polizia locale di Roma Capitale ha salvato la vita a un motociclista rimasto ferito in seguito a un incidente. Grazie all’esperienza con le manovre di primo soccorso, il vigile è riuscito a stabilizzare il centauro, che poi è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

A cura di Enrico Tata

Un agente della polizia locale di Roma Capitale ha salvato la vita a un motociclista rimasto ferito in seguito a un incidente. Grazie all'esperienza con le manovre di primo soccorso, il vigile è riuscito a stabilizzare il centauro, che poi è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dov'è tuttora ricoverato ma fuori pericolo.

Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in piazzale 15 Marzo 1957 all'altezza di via Cristoforo Colombo all'Eur. I motociclisti del IX Gruppo Eur sono intervenuti sul posto. Dalle prime ricostruzioni, sembra che a provocare lo scontro sia stata un'automobile condotta da un uomo di 71 anni. Il conducente della moto, un 40enne, rimasto a terra gravemente ferito e, come detto, un vigile gli ha salvato la vita praticando le manovre di primo soccorso e riuscendo a stabilizzarlo.

Nella fotografia, pubblicata sul profilo ufficiale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, si vede l'intervento dei sanitari del 118 con il vigile urbano che continua a prestare assistenza al ferito, aiutando il lavoro degli operatori dell'ambulanza.

Gli altri incidenti della giornata a Roma

Sono stati diversi gli incidenti avvenuti oggi nel territorio di Roma Capitale. LuceVerde Roma ha segnalato incidenti in via Casilina, piazza Tuscolo, via Cassia, via Pontina, via di Boccea, via di Grottarossa, via di Decima, via della Marranella, via Fresonara, piazzale degli Eroi, via Casilina, via Tuscolana e viale del Tecnopolo. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi in nessuno degli incidenti sopra menzionati.