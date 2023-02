Roma tra le mete preferite dagli stranieri per sposarsi: per la capitale giro d’affari da 50 milioni Roma è una delle mete preferite dalle coppie straniere per sposarsi. Con una media di 58mila euro a matrimonio, per la capitale questo ha significato nel 2022 un giro d’affari da 50 milioni di euro.

A cura di Natascia Grbic

Sono 855 le coppie arrivate da paesi esteri che nel 2022 hanno scelto Roma come sfondo per il loro matrimonio. Una scelta sicuramente romantica, che per la capitale vuol dire anche un giro d'affari garantito di 50 milioni di euro. I dati sulle nozze di coppie arrivare dall'estero sono stati diffusi dall'Osservatorio Destination Weddings in Italy. Si stima che nel 2023 i numeri – che già si stanno allineando a quelli pre pandemia – saranno ancora più alti, con almeno mille matrimoni in più rispetto allo scorso anno.

"Sicuramente le coppie straniere che vengono a sposarsi a Roma – ha dichiarato la wedding planner Eva Presutti – cercano i tesori della storia, il buon cibo, le location con panorami suggestivi sulla città e perfino i maestri dell’artigianato. Io li ho spesso accompagnati nelle botteghe di Monti o di Trastevere, magari a cercare nelle antiche tipografie la carta fatta a mano per le partecipazioni. E per i panorami scelgono tra le altre Villa Medici, che ospita pochi e selezionati matrimoni, o Villa Miani o Villa Aurelia. Invece per il welcome dinner magari Pierluigi a piazza de’ Ricci o il Cavalieri di Rodi, una finestra sui Fori. Spesso le cerimonie sono simboliche, fatte nella struttura del banchetto nuziale. E anche in palazzi storici, come Palazzo Torlonia, con i suoi saloni antichi nel cuore di via Condotti, oppure Palazzo Taverna vicino al Chiostro del Bramante".

Le coppie che scelgono di sposarsi nel Lazio vengono soprattutto da Usa, Regno Unito, Germania, Argentina e Svizzera. Il 37,9% hanno scelto il rito civile, il 15,9% il rito religioso, mentre il 46,2% ha scelto una cerimonia simbolica. Il budget medio per matrimonio? Circa 58mila euro a coppia.