Roma, tondino di ferro precipita dal palazzo e trafigge auto in sosta: tragedia sfiorata Un tondino di ferro di quasi 2 metri di lunghezza si stacca dal cornicione del palazzo, precipita in strada e trafigge l’auto parcheggiata di sotto, bucando il tettuccio e infilzando il posto del passeggero. Tragedia sfiorata a Roma, in via Pietro Bembo 53, oggi pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un tondino di ferro di quasi 2 metri di lunghezza si stacca dal cornicione del palazzo, precipita in strada e trafigge l'auto parcheggiata di sotto, bucando il tettuccio e infilzando il posto del passeggero. Tragedia sfiorata a Roma, in via Pietro Bembo 53, oggi pomeriggio, dove una serie di tondini di ferro, le aste che vengono di solito utilizzate nei cantieri edili, sono cadute da un palazzo comunale finendo direttamente in strada, in parte sul marciapiedi. Solo uno ha perforato il tetto di un'auto che era in sosta, trafiggendo il posto accanto al guidatore come una lancia. Non ci sono feriti per fortuna.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, con la squadra 8/A e l'Autoscala AS/6, allertati dalla Sala Operativa del Comando di Roma. I pompieri hanno effettuato un intervento di soccorso sulla facciata del palazzo comunale, dove si erano staccati alcuni tondini di ferro, dall'armatura del cornicione di coronamento, cadendo sul tetto di una autovettura bucandolo e sulla via. Per motivi di sicurezza, il personale dei vigili del fuoco, poi, durante l'intervento ha rimosso le ulteriori parti pericolanti e chiuso anche il passaggio pedonale per diversi metri del marciapiede. Sul posto è arrivata anche la polizia urbana di Roma, per garantire che le operazioni dei pompieri potessero avvenire in tranquillità e allontanare eventuali curiosi dall'area pericolosa, dove erano in corso le operazioni di messa in sicurezza. Per fortuna nessuno si è fatto male. L'operazione è durata diverse ore. Tutto poi è tornato alla normalità. Solo un grande spavento per gli abitanti della zona e per i passanti.