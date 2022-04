Roma, terribile rapina in casa a Monteverde: il proprietario di casa massacrato di botte A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha visto l’uomo dolorante sul pavimento e ha chiamato il 118.

A Monteverde, Roma un signore di 81 anni è stato trovato a terra nel suo appartamento. È stato colpito con violenza al volto e all'addome. Quasi sicuramente, si è trattato di una rapina violenta. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, che ha visto l'uomo dolorante sul pavimento e ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i poliziotti della squadra mobile e la polizia scientifica. L'81enne è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso. L'anziano è tuttora ricoverato in gravi condizioni. Per il momento, gli investigatori non escludono alcuna pista, ma l'ipotesi della rapina è quella più probabile.

Il precedente di ieri: anziana rapinata e trovata in una pozza di sangue

Ieri, neanche 24 ore prima rispetto all'episodio di Monteverde, un'anziana di 79 anni è stata vittima di una rapina nel suo appartamento in via Carlo Tenca, Casal Bruciato, periferia di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia 45enne, che non riusciva più a mettersi in contatto con la mamma. È andata a controllare e ha trovato la donna a terra in sala da pranzo, priva di sensi e con una profonda ferita alla testa. L'ipotesi più probabile anche in questo caso è quella della rapina finita nel sangue. La donna è stata trasportata al pronto soccorso del policlinico Umberto I. Le indagini sono ancora in corso.

"Mia madre aveva il vizio di aprire sempre la porta a tutti. Le luci della camera da letto erano accese, è strano perché mia madre era sempre molto attenta al risparmio energetico", ha raccontato la figlia della signora agli investigatori.