Roma sotto al temporale: pioggia, grandine e strade allagate. Infiltrazioni all’aeroporto di Fiumicino

Le piste di Fiumicino. Frame dal video della pagina Instagram Meteo Lazio.

Tuoni, fulmini, lampi. Pioggia e vento. E anche la grandine. Un grande temporale quello che si sta abbattendo in queste ore nella Capitale. Da nord a sud, da ovest a est pioggia e grandine stanno scendendo copiose per le vie della città. La grandine, in particolare, si sta abbattendo sulle zone costiere, proprio come previsto dall'allerta meteo gialla diramata ieri dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio. Vento e grandine bianca fanno sembrare le località costiere della Capitale sotto a una vera e propria bufera di neve. E sui social network c'è già chi si prepara al peggio: "Dopo una giornata come oggi le buche aumenteranno", scrivono alcuni.

Nel frattempo, però, ad avere la peggio sono tutti coloro che stamattina si trovano a muoversi ad Ostia e, ancora di più, a Fiumicino. Come appreso da Fanpage.it, infatti, la situazione meteorologica ha rischiato di causare anche all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino dove la grandine e la pioggia hanno coperto le piste. Fortunatamente, però, il pronto intervento di personale tecnico ha evitato qualsiasi situazione di disagio.

La grandinata a Ostia.

Infiltrazioni all'aeroporto di Fiumicino

Le forti piogge che da questa mattina si stanno abbattendo sulla Capitale hanno causato alcune infiltrazioni di acqua nei terminal 1 e 3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Per ovviare al problema, Aeroporti di Roma ha attivato immediatamente una task force: operatori tecnici sono intervenuti subito provvedendo a regolare il ripristino delle aeree. Nel frattempo anche le piste sono state invase dall'acqua e dalla grandine, cadute nelle zone costiere. I voli e le operazioni in airside sono rimaste regolari nonostante l'intensità delle piogge.

Pioggia e temporali a Roma

Nel frattempo, nella Capitale il tempo non è migliore. Roma si è svegliata sotto alle piogge e ai temporali questa mattina: la perturbazione durerà per l'intera giornata di oggi e, probabilmente, caratterizzerà gran parte di quella di domani. Le strade, come spesso accade in questi casi, sono allagate con la pioggia alta anche di qualche centimentro.