Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio con piogge e temporali: più a rischio le coste

La Protezione Civile della Regione Lazio ha proclamato allerta meteo di colore giallo: le zone interessate sono quelle sul lato costiero.

Pioggia e temporali a Roma e nel Lazio attesi nei prossimi giorni. Secondo le previsioni sarebbero così forti che il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un bollettino di allerta di colore giallo per la giornata di domani, giovedì 12 marzo 2026, a Roma e nel Lazio. Non tutte le zone rientrano nell'allerta: secondo le valutazioni svolte, i maggiori danni potrebbero riguardare soprattutto le zone costiere.

Le zone interessate dall'allerta: attenzione lungo le coste laziali

Non è un caso, infatti, se la cartina nell'immagine in basso (dall'avviso di allertamento della Protezione Civile della Regione Lazio) ha colorato di giallo la zona A, quella dei bacini costieri del Nord; la D dei bacini di Roma e la F, dei bacini costieri del Sud, per criticità idrogeologica per temporali. Attenzione, però, negli altri territori regionali non sono escluse precipitazioni: sebbene non sia stata valutata allerta meteo nei bacini del medio Tevere, in quello dell'Appennino di Rieti e in quello dell'Aniene fino al bacino del Liri, sono attese comunque possibili piogge.

L’allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio.

Grandinata a Roma Nord: strade imbiancate

Prima ancora che venisse diffuso l'avviso di allerta, però, nel frattempo, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, in alcune zone di Roma nord si è abbattuta una violenta grandinata che ha imbiancato le strade.

Da dopo pranzo, la perturbazione proveniente dalle regioni settentrionali ha raggiunto il Lazio con pioggia intensa e temporali con un'attività elettrica intesa, che ha provocato forti tuoni. Alla pioggia, però, si è presto aggiunta la grandine, come hanno segnalato alcuni lettori a Fanpage.it che hanno inoltrato le loro foto dell'asfalto di strade e piazza coperto dai chicchi bianchi.