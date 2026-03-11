Forte grandinata a Roma Nord, pioggia e temporale: grossi chicchi imbiancano le strade

Roma Nord e provincia nel primo pomeriggio di oggi sono interessate da una forte grandinata che ha imbiancato le strade. Pioggia intensa e temporali.

La forte grandinata di oggi pomeriggio a Roma Nord

Una forte grandinata si è abbattuta oggi pomeriggio su Roma Nord e provincia dal primo pomeriggio. Una perturbazione sta infatti attraversando il Lazio, proveniente dalle regioni settentrionali della Penisola. Si registrano pioggia intensa e temporali, con forti tuoni. Ha iniziato a piovere intorno alle 13.30, la pioggia appunto è accompagnata da grandine, con i chicchi che cadendo hanno imbiancato le strade. A segnalarlo a Fanpage.it i lettori, che hanno immortalato strade e piazze.

Pioggia e temporali anche domani su Roma e Lazio

La grandinata di oggi pomeriggio

La perturbazione in corso interesserà Roma e Lazio anche domani sia durante la mattina che nel corso del pomeriggio, con rovesci e temporali accompagnati da un calo delle temperature. Questa settimana, come già annunciato dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati nelle previsioni del meteo il tempo sarà caratterizzato da una forte instabilità, passando da cielo poco nuvoloso o coperto fino a forti piogge e temporali, fino alle grandinate come quella di oggi pomeriggio.