Roma si sveglia sotto un violento temporale: disagi e allagamenti Roma si è svegliata sotto un violento temporale, in particolare una bomba d’acqua ha colpito il quadrante Nord della capitale. Disagi e allagamenti.

A cura di Redazione Roma

Roma si è svegliata questa mattina sotto un violento temporale. Una bomba d'acqua che si è abbattuta tra le 7.00 e le 8.00 del mattina in particolare sul quadrante Nord della città. Si sono registrati disagi e allagamenti, diverse le decine le chiamate al numero unico per le emergenze.

Non sono escluse per la giornata di oggi – sabato 1 luglio -le previsioni prevedono nuove precipitazioni sparse sulla capitale e l'allerta meteo di criticità gialla, per temporali e piogge localmente intense, riguarda tutta la regione e non solo Roma e provincia.