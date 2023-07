Previsioni meteo Roma e Lazio primo luglio: pioggia e temporali Pioggia e temporali e temperature massime fino a 25 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato primo luglio.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo per oggi, sabato primo luglio, registrano pioggia e temporali. Il nuovo mese di piena estate si apre all'insegna del maltempo, con una nuova perturbazione. Sarà una giornata di allerta meteo per molte regioni, gialla nel Lazio e in altre nove regioni e arancione in Toscana. Gli annuvolamenti erano già in vista da ieri sera, quando si è alzato il vento e il cielo è stato coperto da nubi. Gli esperti de Il Meteo.it la definiscono una "passata temporalesca", a causa di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico, che sta destabilizzando l'atmosfera. Le temperature oggi oscilleranno tra minime di 18 e massime di 27 gradi. Una breve pausa all'estate, già infatti a partire da domenica il tempo migliorerà e tonerà a brillare indisturbato il sole. Per la prossima settimana ancora sole in vista e temperature pari e oltre i 30 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato primo luglio

Oggi, sabato primo luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale ci sarà pioggia debole di notte, temporali alternati a schiarite al mattino, pioggia alternata a schiarite nel corso del pomeriggio e cielo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 27 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Il maltempo oggi è atteso anche nel resto del Lazio, le previsioni del meteo infatti sul resto della regione annunciano pioggia su Frosinone, temperature comprese tra minime di 19 e massime di 25 gradi, pioggia alternata a schiarite su Latina, dove i valori oscilleranno tra minime di 18 e massime di 21 gradi, temporali alternati a schiarite su Rieti e Viterbo. Le temperature oscilleranno tra 18 e 24 gradi.