in foto: Lo sgombero a Santa Maria della Pietà

Sgombero all'Ex Lavanderia a Roma. A partire dalla mattina presto di oggi, giovedì 25 febbraio, diverse pattuglie della Polizia di Stato stanno presidiando piazza Santa Maria della Pietà. A darne notizia l'associazione, che ha lanciato un appello ai cittadini: "Invitiamo tutte e tutti a venire davanti al padiglione 31 per partecipare ad un'assemblea permanente". Stamattina è in corso contemporaneamente anche lo sgombero della sede di CasaPound in via Castel San Giorgio 225, in zona Maccarese. La doppia operazione stabilita dal comitato provinciale di ordine e sicurezza arriva a distanza di tre mesi dagli sgomberi dell'Ex Cinema Palazzo e della sede di Forza Nuova di via Taranto 52.

L'associazione Ex Lavanderia

L'associazione Ex Lavanderia che opera presso il padiglione 31 in piazza Santa Maria della Pietà nel quartiere Monte Mario, è nata a gennaio 2005 ed è composta da cittadini che collaborano per mantenere viva la struttura, garantirne l'uso pubblico e organizzare iniziative per la comunità, come concerti, convegni, spettacoli teatrali, mostre d'arte. La struttura negli anni ha ospitato decine di compagnie teatrali per le prove, famiglie per le feste dei bambini, collaborazioni con associazioni di solidarietà. L'associazione Ex Lavanderia inoltre rivendica la gestione del padiglione 31, chiedendo il rispetto della memoria dell'Ex Manicomio e rivendica i principi della Legge Basaglia, battendosi contro la reimmissione (illegale) di pazienti psichiatrici all'interno dei locali occupati del Santa Maria.

Tre mesi fa il doppio sgombero dell'Ex Cinema Palazzo e della sede di Forza Nuova

L'operazione di oggi arriva a tre mesi dal doppio sgombero dello scorso novembre al quale hanno dato esecuzione gli agenti della Polizia di Stato. Era l'alba quando a Piazza dei Sanniti si sono presentate le pattuglie e l'edificio, punto di riferimento del fermento sociale e culturale del quartiere, è stato liberato. Recentemente la sindaca Virginia Raggi ha promesso che il Comune di Roma lo acquisirà, per riconsegnarlo ai cittadini e che tornerà presto a ricoprire il ruolo che aveva sul territorio. Sempre il 25 novembre scorso i poliziotti hanno liberato i locali Ater di via Taranto 52, occupati dai militanti di estrema destra di Forza Nuova.