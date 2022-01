Roma, scompare un 13enne: ricerche in tutta la città. La mamma: “Ti prego torna a casa” Nella mattinata di ieri è scomparso un ragazzo di 13 anni di origine filippina: è alto, robusto e ha i capelli di media lunghezza. Su Facebook l’appello della mamma: “Aiutatemi a trovarlo”.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Nel corso della mattinata di ieri, 12 gennaio, Cloud Axl Amigo Quilao, un ragazzino di origini filippine di 13 anni si è allontanato da casa sua verso le 11.30, senza più tornare e facendo perdere le sue tracce. Una volta avvertito il pericolo la mamma Emma ha immediatamente allertato le autorità competenti sporgendo regolare denuncia ai carabinieri della stazione di Roma Bravetta, il cui comando si trova poco distante da via Bravetta, fra la via Aurelia e Villa Doria Pamphilj, il polmone verde romano del quartiere di Monteverde.

Nelle ultime 24 ore sono continuate le ricerche e la preoccupazione è aumentata anche perché il giovane non è rientrato a casa neanche con il buio della sera per passare la nottata nella sua abitazione: non è da escludere che possa trattarsi di allontanamento volontario. In queste ore sua mamma ha continuato a rendere pubblico il suo stato di agitazione con appelli concitati e piccoli aggiornamenti condivisi sul suo profilo di Facebook, scritti in lingua filippina, ma facilmente traducibili dallo stesso social network. Stamattina, ad esempio, ha detto che si sarebbe recata in via Veneto, nella zona in cui è stata localizzata per l'ultima volta la posizione del telefono cellulare del ragazzo, mentre risale a poco più di un'ora fa la condivisione del suo ultimo avvistamento che risale alle 9.45 della serata di ieri, 12 gennaio, a bordo di un autobus Atac della linea 301 che collega via di Grottarossa a via Lepanto, a pochi passi da Castel Sant'Angelo.

L'appello della mamma

"Per favore aiutami a trovare mio figlio. Vi supplico tutti. Il mio cuore sincero ti sarà grato per tutta la mia vita", scrive in uno dei post pubblicati sul suo profilo Facebook la mamma del ragazzo scomparso da via Bravetta. E si rivolge anche direttamente a suo figlio: "Bambino mio, ti prego, torna a casa". "Magari qualcuno ha visto mio figlio: ha 13 anni, i capelli lunghi, è alto e robusto. Indossa una lunga giacca nera, marca Adidas", fa sapere in un altro post in cui lo descrive: all'appello della donna hanno risposto in tantissimi e nelle ultime 24 ore sono molte le segnalazioni ricevute, soprattutto nella zona centrale della città di Roma.