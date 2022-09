Roma, risparmio energetico ma non a Natale: “Spegnere le luminarie non aiuterebbe nessuno” L’assessora al Commercio Lucarelli: “Certamente spegnere la città non aiuta nessuno, soprattutto in un momento di arrivo di turisti sarebbe un danno al commercio”.

A cura di Enrico Tata

Durante le feste Roma non può restare e non resterà al buio. Il caro bollette sta mettendo a dura prova le famiglie romane e i commercianti della Capitale, che rischiano di chiudere da un giorno all'altro a causa del costo insostenibile dell'energia. Ma in vista del Natale il Campidoglio ha deciso di puntare lo stesso sulle luminarie perché, questo è il ragionamento della giunta, in un periodo in cui Roma sarà affollata di turisti, l'immagine di una città ‘spenta' potrebbe arrecare più danni all'economia della metropoli di quanto potrebbero fare centinaia di metri di luci di Natale accese. Così l'assessora al Commercio, Monica Lucarelli: "In vista del Natale Roma non dovrà spegnere le luminarie altrimenti il rischio è quello di infliggere un nuovo colpo al commercio locale. Il caro bolletta riguarda tutti noi, con aumenti del 300 per cento. Stiamo ragionando con il sindaco, ma non è facile trovare soluzioni sul piano tariffario del Comune. Bene i provvedimenti del governo con sconti fiscali in bolletta. Certamente spegnere la città non aiuta nessuno, soprattutto in un momento di arrivo di turisti sarebbe un danno al commercio e su questo dobbiamo essere consapevoli. Capiremo con il nuovo governo come muoverci, perché né le famiglie né le imprese riusciranno a lungo ad andare avanti".

Nei giorni scorsi l'assessore al Turismo, Alessandro Onorato, ha annunciato proprio il bando per le luminarie di Natale. L'avviso serve a cercare sponsor per l'iniziativa "Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile ed inclusiva" e potranno fare domanda soggetti pubblici e privati "con proposte per la realizzazione delle luminarie natalizie, destinate a rendere più attrattive le vie dell’intero territorio cittadino, con speciale attenzione al tema della tutela ambientale e del risparmio energetico". Ha spiegato Onorato: "Puntiamo a ricevere progetti di assoluta qualità artistica e tecnica, come il contesto unico e straordinario di Roma merita. Dal centro alla periferia, la nostra città per la prima volta, in occasione del prossimo Natale, si vestirà a festa con luci e arredi ‘firmati' dai principali brand della moda, della finanza, del lusso e delle realtà economiche nazionali e internazionali che sceglieranno di legare il proprio nome alla storia e al fascino della Città Eterna".

Intanto anche le altre capitali europee si stanno muovendo per il Natale e per esempio a Parigi il presidente degli Champs Elysee, Marc-Antoine Jamet, ha annunciato che quest'anno le tradizionali luminarie di Natale saranno "leggermente"meno forti rispetto allo scorso anno: "C'e' una dimensione simbolica, il consumo è molto debole".