Roma, prezzo benzina aumenta ancora: ora è praticamente impossibile trovarla sotto i 2 euro/litro I prezzi della benzina aumentano ancora in tutta Italia e anche a Roma: adesso i distributori non la vendono a meno di 2 euro al litro.

A cura di Enrico Tata

Il prezzo della benzina aumenta ancora e adesso a Roma è praticamente impossibile trovarla al di sotto dei 2 euro al litro. Non solo: è un miracolo trovarla sotto i 2,199 euro al litro per quanto riguarda il self service (più alto, ovviamente, il servito). Questo è il prezzo più basso che abbiamo trovato esaminando la lista dei benzinai censiti dall'Osservaprezzi carburanti, l'osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico. È impressionante osservare come i prezzi siano aumentati in soli due giorni: il 9 marzo, infatti, era abbastanza facile trovare la benzina intorno ai 2,179 euro al litro e il giorno prima era facile trovarla intorno a 2,100 euro al litro. Insomma, su un serbatoio di 50 litri questa crescita dei prezzi comporta un aumento di 4 euro: 109 euro con il prezzo di oggi, 105 euro con il prezzo medio di appena due giorni fa. Sui gruppi di quartiere i romani fanno a gara nel postare gli scontrini più economici per consigliare i distributori migliori per poter risparmiare qualche euro. Chissà se questo aumento dei prezzi del carburante abbia causato un aumento dei passeggeri sui mezzi pubblici della Capitale. Per scoprirlo occorrerà aspettare statistiche più aggiornate sui primi giorni del mese di marzo.

Le principali compagnie hanno aumentato nei giorni scorsi i prezzi di benzina e diesel in tutta italia: i due carburanti si avvicinano entrambi a una media di 2,3 euro per il servito e di 2,2 euro per la modalità fai da te. Ancora più corposo l'aumento del metano. Secondo i dati elaborati da Quotidiano Energia il prezzo medio nazionale della benzina per il self service è salito a 2,182 euro/litro (ieri 2,124), con i diversi marchi compresi tra 2,168 e 2,234 euro/litro (no logo 2,144). Il diesel self service è arrivato invece a 2,173 euro al litro e ieri era 2,074 euri al litro. Per il servito la benzina ha un prezzo medio di 2,275 euro/litro (ieri 2,216) con i principali marchi che praticano un prezzo compreso tra 2,222 e 2,378 euro/litro (no logo 2,181). I prezzi medi del Gpl vanno da 0,871 a 0,894 (no logo a 0,870).