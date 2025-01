Roma, polizia carica manifestanti al corteo per Ramy Manifestazione di studenti e collettivi nel quartiere di San Lorenzo a Roma per Ramy Elgalm. Cariche della polizia quando i manifestanti si sono diretti verso la caserma dei carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

125 CONDIVISIONI condividi chiudi

La manifestazione è stata convocata per le 19.00 di questa sera a Piazza dell'Immacolata, nel cuore del quartiere di San Lorenzo a Roma. Qui si sono dati appuntamento diversi collettivi di scuole e università, giovani e giovanissimi provenienti da diversi punti della città, per chiedere verità e giustizia per Ramy, il 19enne morto al termine di un inseguimento a Milano lo scorso novembre. La pubblicazione dei video della dashcam della gazzella carabinieri, che mostrano l'impatto tra la gazzella dei militari e lo scooter su cui stava fuggendo Ramy Elgaml con un amico, con il chiaro intento di disarcionarli, ha riacceso le proteste in diverse città d'Italia per la morte del giovane.

A Roma l'appuntamento di San Lorenzo si è presto trasformato in un corteo per le strade del quartiere. A Piazza dei Sanniti, quando i manifestanti hanno provato a raggiungere la caserma dei carabinieri che si trova in via dei Volsci, un cordone di forze dell'ordine ha bloccato i manifestanti, che hanno lanciato oggetti e torce. La polizia ha risposto con una carica. Esplose anche diverse bombe carta all'indirizzo degli agenti. Il sindacato di Polizia Coisp in una nota ha reso noto che un agente è rimasto ferito al volto. Non sarebbe l'unico agente rimasto ferito, ci sarebbero diversi altri contusi.

Ieri a Torino si sono registrati incidenti tra manifestanti e polizia a una manifestazione sempre per protestare per la morte del ragazzo a Milano. Nel capoluogo lombardo due cortei, uno ieri e uno oggi, si sono svolti entrambi senza incidenti. Questa sera in piazza a Milano il Coordinamento antirazzista. Tantissimi ragazze e ragazzi di seconda generazione hanno sfilato per le strade del centro per chiedere giustizia per il 19enne di Corvetto. Con loro anche la ragazza di Ramy.