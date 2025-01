video suggerito

Il video e gli audio dell'inseguimento di Ramy Elgaml a Milano, i carabinieri: "Chiudilo, così cade" Al vaglio degli inquirenti ci sono anche alcune immagini e frasi registrate all'interno di una gazzella che la notte del 24 novembre scorso ha rincorso il motorino con a bordo Ramy Elgaml, 19 anni, morto al termine dell'inseguimento in via Quaranta, e il conducente Fares Bouzidi, 22 anni.

(Immagini esclusive Tg3)

"Chiudilo, chiudilo… no, mer… non è caduto". E ancora. "Sono caduti… bene". Sono immagini e frasi shock quelle registrate all'interno di una delle gazzelle che la notte del 24 novembre scorso hanno rincorso per tutta la città il motorino con a bordo Ramy Elgaml, 19 anni, morto al termine dell'inseguimento in via Quaranta, e il conducente Fares Bouzidi, 22 anni.

Nelle immagini al vaglio degli inquirenti, trasmesse questa sera da Tg3 e TgLa7, si vede un primo impatto tra la gazzella dei militari e lo scooter sul quale viaggiano i due ragazzi, che non si sono fermati dopo lo stop imposto dai militari in zona corso Como. "Vaff… non è caduto", impreca uno dei carabinieri nell'auto, dopo aver cercato di speronare lo scooter all'altezza di via Moscova.

E ancora. "Chiudilo, chiudilo… no, mer… non è caduto". Infine la terza frase, alla fine della corsa tra le strade del centro di Milano, quando sembra effettivamente esserci un ulteriore contatto, come testimoniano le immagini riprese questa volta da una telecamera del Comune.

I due ragazzi, infine, perdono il controllo del mezzo a due ruote. È a quel punto i carabinieri, via radio, avvertono che i giovani "sono caduti", all'altezza di via Quaranta. Un loro collega risponde, sempre via radio: "Bene". Ramy, che vive con la famiglia al quartiere Corvetto e stava cercando di rifugiarsi a casa, come i militari ben sanno ha perso il casco durante l'inseguimento. Si schianta contro un palo della segnaletica, e muore sul colpo.

Ma non solo. Agli atti degli inquirenti ci sono anche le immagini di due carabinieri che, dopo l'incidente, si avvicinano a un giovane sul marciapiede, che alza le mani in alto. Si tratta di Omar, il testimone che ha detto di aver ripreso tutto, aggiungendo che i militari dell'Arma gli avrebbero intimato di cancellare il filmato.