Ha perso il controllo della sua moto fino ad andare a sbattere. Vittima di questo tragico incidente è un ragazzo di 22 anni. Stando alle prima informazioni, il giovane ieri 29 gennaio verso le 23 stava percorrendo via del Casale di San Basilio quando all'altezza di via Corinaldo a Roma non è riuscito più a controllare la sua Honda Cbr. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei medici e paramedici intervenuti sul luogo dell'incidente, il 22enne è morto sul colpo.

Ancora da capire la causa dell'incidente

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale che hanno cercato di risalire a quanto accaduto. Il ragazzo era residente in zona: resta ancora da capire però se il giovane stava rientrando in casa oppure se era appena uscito di casa, in ogni caso oltre l'orario del coprifuoco. Ancora tutte da chiarire anche le cause dell'incidente e per quale motivo il 22enne ha perso il controllo della moto. Se per un malore o per altro. Certo è che per il momento nessun altra vettura risulta coinvolta nell'incidente.

Nella stessa sera un altro incidente mortale

Sempre ieri sera un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un altro incidente, avvenuto al chilometro 82 di via Appia, nel territorio del comune di Pontinia in provincia di Latina. Anche in questo caso il giovane ha perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro un pino. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo a Giacomo Truini che si trovava al volante di un'utilitaria andata distrutta contro l'albero al margine della carreggiata. Quando i vigili del fuoco hanno estratto il corpo del 19enne dalle lamiere contorte dell'auto per lui ormai non c'era purtroppo più nulla da fare.